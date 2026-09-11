El paso a Chile vuelve a abrir las 24 horas: desde cuándo rige el nuevo horario

Las autoridades de alta montaña resolvieron que el paso a Chile regrese a su horario de verano, permaneciendo abierto las 24 horas. Desde cuándo rige la medida.

El paso a Chile comenzará a operar con el horario de verano.

Luego de jornadas de inestabilidad, las autoridades de alta montaña definieron este viernes que el paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor retorne a partir de la próxima semana a su horario de verano, permaneciendo habilitado las 24 horas.

El comunicado del centro de frontera señala que tras una reunión entre las Coordinaciones de Argentina y Chile, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables de transitabilidad y condiciones climáticas, se resolvió que el paso retorne a su horario habitual de verano.

El paso a Chile vuelve a su horario de verano. X @VALLEOVA Cuándo vuelve el horario de verano en el paso a Chile La medida entrará en vigencia el miércoles 16 de septiembre a partir de las 9 hs y alcanzará a todo tipo de vehículos (autos, buses y transportes de carga). De esta manera, el paso se encontrará habilitado durante las 24 horas del día.