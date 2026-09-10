Alta montaña: este viernes se habilita el paso a Chile

Según informaron las autoridades, el Sistema Integrado Cristo Redentor será habilitado a las 11 hs. para todo tipo de vehículos.

Autoridades de alta montaña definieron la reapertura del paso para este viernes.

Luego de permanecer cerrado durante todo el jueves, las autoridades de alta montaña definieron que este viernes 11 de septiembre se habilite nuevamente el paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor. La reapertura será partir de las 11 hs, mientras que las barreras en Uspallata serán abiertas a las 10.

La medida alcanza a todo tipo de vehículos (transporte de cargas, ómnibus y autos particular), recordando que la portación de cadenas es obligatoria. Las autoridades solicitaron máxima precaución al circular por la ruta.

A lo largo de este jueves, el tránsito interno se encontró habilitado hasta la boca del Túnel Internacional, pero por la decisión conjunta de ambas coordinaciones se definió que el mismo permanezca cerrado durante toda la jornada.