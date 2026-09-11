El paso a Chile está habilitado pese al mal tiempo en alta montaña

El Paso Internacional Cristo Redentor volvió a estar habilitado este viernes 11 de septiembre para el tránsito internacional, luego de permanecer cerrado durante la jornada del jueves por las condiciones climáticas en alta montaña.

Según el reporte de este viernes, el Sistema Integrado Cristo Redentor está habilitado de 11.00 a 21.00 para el transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares, en ambos sentidos de circulación.

La reapertura se produce mientras continúa el seguimiento de las condiciones meteorológicas en la cordillera, donde las temperaturas se mantienen muy bajas, especialmente en los sectores más altos del corredor.

Durante las primeras horas de este viernes, en Uspallata se registran 2°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura es de -9°.

En Puente del Inca se registran -13° y en Las Cuevas llega a -14°. Pese al intenso frío, las autoridades determinaron que las condiciones permiten restablecer el tránsito internacional desde las 11.

Pehuenche continúa cerrado

Mientras Cristo Redentor vuelve a funcionar, el Paso Pehuenche permanece cerrado este viernes y no cuenta con tránsito internacional.

Las autoridades evalúan las condiciones meteorológicas día a día para definir la apertura o el cierre de los cruces internacionales de Mendoza. Por este motivo, el estado de ambos pasos puede modificarse de acuerdo con la evolución del tiempo y la transitabilidad de las rutas.