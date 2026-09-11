El invierno se despide del AMBA con sudestada y un marcado descenso de temperatura

Después de varias jornadas con temperaturas más propias de la primavera, el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) volverá a sentir el rigor del invierno durante el fin de semana. El ingreso de un frente frío provocará un cambio de condiciones que tendrá como protagonistas al viento del sudeste, la nubosidad y un importante descenso de las temperaturas.

El cambio comenzó a advertirse este viernes, cuando el viento rotó al sector sur como consecuencia del avance del frente frío sobre el centro del país. El escenario se modificará con mayor claridad durante el sábado. La instalación de un centro de alta presión favorecerá la persistencia del viento del sector sudeste, condición que dará lugar a una situación de sudestada en el área.

Se prevén ráfagas de alrededor de 45 km/h, cielo mayormente nublado y posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas durante la mañana. Los acumulados previstos, en principio, serían bajos.

El descenso térmico también será progresivo. El sábado la mínima, cercana a los 8 °C, se registraría durante la noche. Por la mañana podrían alcanzarse unos 10 °C, pero los valores comenzarán a bajar con el avance de las horas.

El mayor cambio llegará el domingo cuando la temperatura máxima alcance solo a los 11 °C. La madrugada y las primeras horas del día serán especialmente frías, con una mínima estimada en 4 °C para la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en distintos puntos del Gran Buenos Aires podría ser incluso inferior.

El viento continuará soplando desde el sur, aunque irá perdiendo intensidad y posteriormente rotará hacia el este. El cielo tendrá nubosidad variable y podrían aparecer algunos períodos de sol.

Con estos registros, el domingo tendrá una postal típicamente invernal, pese a que septiembre ya transita sus últimos días de la estación. Para quienes tenían planes al aire libre, el descenso térmico será uno de los principales factores a tener en cuenta.

Comienzo de la semana

El comienzo de la semana mantendrá parte del aire frío. El lunes se espera nuevamente una mínima cercana a los 4 °C, aunque las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse.

La presencia de un centro de alta presión sobre el centro-este del país favorecerá un tiempo más estable, con sol durante la mañana y sin lluvias previstas. La temperatura máxima alcanzaría los 14 °C.

La recuperación continuará el martes, cuando se esperan alrededor de 9 °C de mínima y 15 °C de máxima. Al mismo tiempo, otro frente frío comenzará a desplazarse desde la Patagonia hacia la región central del país.

El invierno, al menos por unos días, volverá a hacerse sentir antes de darle definitivamente paso a la primavera.