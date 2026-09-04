Frío e inestabilidad: alertan por temperaturas bajas en el AMBA este fin de semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana con temperaturas muy por debajo de lo habitual, frío, viento e inestabilidad.

Frío e inestabilidad: Alertan por bajas temperaturas en el AMBA este fin de semana con viento y probabilidad de chaparrones.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana con temperaturas muy por debajo de lo habitual, viento y probabilidad de chaparrones. El domingo será la jornada marcada por el frío, con sensaciones térmicas cercanas a cero grados.

El cambio comenzará este sábado, cuando el ingreso de aire polar provoque un marcado descenso de las temperaturas. En la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 12, con ráfagas del sector sudoeste de hasta 45 kilómetros por hora y posible inestabilidad.

El domingo llegará el momento más frío del fin de semana. La mínima en la Ciudad podría ubicarse en torno a los 2 grados, mientras que la sensación térmica rondaría los 0. En distintos sectores del conurbano bonaerense, los registros podrían ser todavía más bajos. La máxima prevista será de apenas 11 grados.

Córdoba con posibilidad de nieve en las sierras En la provincia de Córdoba también se anuncia un descenso pronunciado de la temperatura. Luego de una máxima cercana a los 20 grados durante el viernes, el sábado se espera una mínima de 7 y una máxima de 15 grados.

El domingo también será el día más frío del fin de semana, con una mínima estimada en 4 grados y una máxima de 13. Además, no se descarta la caída de nieve o aguanieve en sectores serranos.