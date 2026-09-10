Cabify Eléctrico llega a Buenos Aires: cómo funciona la nueva flota cero emisiones
La plataforma de movilidad Cabify presentó una alternativa de traslados en unidades 100% eléctricas sin costo adicional para los usuarios.
La empresa de movilidad Cabify anunció el inicio de operaciones de “Cabify Eléctrico”, una alternativa dentro de su aplicación que permite realizar trayectos en vehículos 100% eléctricos sin emisiones directas de carbono. La propuesta abarca inicialmente a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Esta medida responde al panorama ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, donde el sector transporte genera el 31% de la huella ambiental porteña (sobre un total de 10,75 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente) según el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (IGEI) 2023.
Modalidad de uso y ventajas para conductores
La implementación del servicio plantea beneficios tanto para pasajeros como para los socios conductores de la plataforma:
Tarifas para usuarios: La opción “Cabify Eléctrico” se visualiza de forma directa en el menú de la plataforma manteniendo la misma estructura tarifaria que un viaje convencional.
Costos operativos: Los vehículos 100% eléctricos permiten disminuir hasta un 20% los costos de operación frente a las unidades impulsadas por combustibles fósiles.
Incentivos fiscales: Los conductores pueden acceder a exenciones en el pago de patentes en CABA y facilidades crediticias para la compra o arrendamiento (renting) de las unidades.
De la compensación a la reducción directa
La firma mantiene su política de neutralidad de carbono iniciada en 2018. A nivel local, continúa impulsando el proyecto Selva de Urundel REDD+, enfocado en la conservación de más de 50.000 hectáreas de vegetación nativa en Argentina para mitigar la deforestación. La incorporación de la flota eléctrica busca dar un paso adicional al evitar la generación de emisiones en el origen de cada recorrido.