La plataforma de movilidad Cabify presentó una alternativa de traslados en unidades 100% eléctricas sin costo adicional para los usuarios.

La empresa de movilidad Cabify anunció el inicio de operaciones de “Cabify Eléctrico”, una alternativa dentro de su aplicación que permite realizar trayectos en vehículos 100% eléctricos sin emisiones directas de carbono. La propuesta abarca inicialmente a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esta medida responde al panorama ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, donde el sector transporte genera el 31% de la huella ambiental porteña (sobre un total de 10,75 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente) según el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (IGEI) 2023.

Cabify Eléctrico llega a Buenos Aires: cómo funciona la nueva flota cero emisiones Cabify Modalidad de uso y ventajas para conductores La implementación del servicio plantea beneficios tanto para pasajeros como para los socios conductores de la plataforma: