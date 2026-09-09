El Leapmotor C10 Electric se mantiene como líder entre los SUV grandes en agosto en Brasil

El Leapmotor C10 , el SUV que marcó el debut de la marca de vehículos eléctricos asociada a Stellantis, continúa liderando el segmento de los SUV eléctricos grandes en agosto. La versión eléctrica (BEV) incrementó su cuota de mercado en la categoría con los resultados del octavo mes de 2026, registrando el 51,3% de las ventas de SUV eléctricos grandes en dicho período.

En lo que va del año, la marca se mantiene como líder entre los SUV eléctricos medianos y grandes. En este segmento de mercado, además del C10 Electric, Leapmotor también comercializa el B10 Electric, que llegó a los concesionarios en el primer semestre de este año y, a finales de agosto, ya representaba el 23% de las matriculaciones de la marca en Brasil.

Festival de Interlagos: las pruebas de conducción y los modelos de la gama global son los aspectos más destacados

El Festival de Interlagos , celebrado entre el 27 y el 30 de agosto en el emblemático Hipódromo José Carlos Pace (Interlagos), fue el escenario de la primera aparición pública del B10 Ultra-Hybrid, el próximo lanzamiento de Leapmotor equipado con tecnología REEV.

Este modelo utiliza una tecnología en la que el motor de combustión actúa exclusivamente como generador de energía para las baterías del vehículo, manteniendo una experiencia de conducción totalmente eléctrica, eliminando la ansiedad por la autonomía y permitiendo a los propietarios elegir entre repostar o recargar. Leapmotor fue el primer fabricante de automóviles en Brasil en ofrecer la tecnología REEV en un SUV , y sigue siendo la única marca en el país que ofrece este sistema.

Además del B10 Ultra-Hybrid, Leapmotor también presentó el C16, un SUV grande de seis plazas que llegará a Brasil en 2027, y dos modelos de su gama global para medir la percepción del público: el B05 y el C10 Electric AWD.

Así es el Leapmotor B05

El B05 fue uno de los modelos más destacados del stand de Leapmotor en el evento y atrajo muchas miradas por sus líneas fluidas y su tamaño compacto, propio de un hatchback mediano, una categoría muy deseada y apreciada por los brasileños. El modelo está equipado con un motor eléctrico de 218 CV y tracción trasera, con una autonomía de hasta 482 km (ciclo WLTP).

Los asistentes al festival también tuvieron la oportunidad de ver cómo el C10 Electric AWD acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 4 segundos, conducido por un piloto profesional en el circuito más famoso de Brasil. El SUV cuenta con dos motores eléctricos que ofrecen una potencia combinada de 598 CV y un par motor de 73,4 kgfm, distribuidos a las cuatro ruedas.

Para las pruebas de manejo, el público pudo conducir modelos de la gama actual de la marca en Brasil: el B10 Eléctrico, el C10 Eléctrico y el C10 Ultra-Híbrido con tecnología REEV. En total, se realizaron más de 300 pruebas de manejo durante el Festival Interlagos. En el stand, además de los autos, la marca presentó activaciones que fomentaron la interacción con el público, y uno de los principales atractivos fue el accesorio Mopar V2L, lanzado recientemente. Este equipo transforma los autos Leap en una fuente de energía para diversos dispositivos, permitiendo el uso de equipos eléctricos de 220 V con hasta 3300 W de potencia, incluso en lugares remotos o durante cortes de energía.

Leapmotor registra un nuevo récord mundial de entregas en agosto

El continuo crecimiento de Leapmotor no se limita a Brasil: la marca acaba de establecer un nuevo récord mundial de entregas en agosto, con 103.129 vehículos entregados en todo el mundo. Este es el segundo mes consecutivo en el que la marca supera las 100.000 unidades mensuales y el quinto mes consecutivo con nuevos récords.

En comparación con el mismo mes del año pasado, las cifras de agosto de 2026 representan un aumento del 80,7 %. En lo que va del año, Leapmotor ha entregado 560.000 vehículos, un 70,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. Con ello, la marca consolida su posición como líder en vehículos exclusivamente eléctricos (VNE) en China.

Desde el inicio de sus operaciones de venta de vehículos, Leapmotor ha acumulado más de 1,7 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Este crecimiento demuestra la solidez de la cartera de productos de la marca y la creciente demanda local y global de vehículos eléctricos.