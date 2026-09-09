Banco Nación sumó una modalidad en UVA a su línea de préstamos personales para la compra de vehículos.

Créditos +Autos con BNA: financiamiento en UVA y pesos para 0km y usados

El Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció el lanzamiento de una nueva opción en UVA dentro de su programa de créditos personales “+Autos con BNA”, orientada a la adquisición de vehículos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad (incluyendo automóviles, pick-ups y utilitarios nacionales o importados).

La propuesta se caracteriza por ser 100% digital y no requerir constitución de prenda. La gestión del préstamo se realiza directamente en la red de más de 1.400 concesionarios y 1.800 puntos de venta adheridos mediante la presentación del DNI.

Condiciones generales y opciones de financiamiento El crédito permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo (excluyendo patentamiento y gastos adicionales) hasta un monto máximo de $100.000.000 por usuario.

La línea ofrece dos esquemas de tasa y plazo:

Modalidad en Pesos (Tasa fija): Plazos de hasta 72 meses , con una TNA del 36% para clientes con acreditación de haberes en BNA y del 46% para el público general.

Modalidad en UVA: Plazos de 12 a 60 meses, con una tasa de UVA + 19% TNA para clientes sueldo y UVA + 25% TNA para la cartera abierta. Esta variante suma una prima adicional de 1 punto porcentual anual para habilitar el tope de cuota por Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Créditos +Autos con BNA: financiamiento en UVA y pesos para 0km y usados Peugeot Comparativa de cuota inicial para un préstamo de $10.000.000 a 60 meses Clientes con cuenta sueldo en BNA: Cuota inicial en UVA: $292.656 Cuota inicial en Pesos (Tasa fija): $424.330

Clientes de cartera abierta: