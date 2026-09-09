Créditos +Autos con BNA: financiamiento en UVA y pesos para 0km y usados
Banco Nación sumó una modalidad en UVA a su línea de préstamos personales para la compra de vehículos.
El Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció el lanzamiento de una nueva opción en UVA dentro de su programa de créditos personales “+Autos con BNA”, orientada a la adquisición de vehículos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad (incluyendo automóviles, pick-ups y utilitarios nacionales o importados).
La propuesta se caracteriza por ser 100% digital y no requerir constitución de prenda. La gestión del préstamo se realiza directamente en la red de más de 1.400 concesionarios y 1.800 puntos de venta adheridos mediante la presentación del DNI.
Condiciones generales y opciones de financiamiento
El crédito permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo (excluyendo patentamiento y gastos adicionales) hasta un monto máximo de $100.000.000 por usuario.
La línea ofrece dos esquemas de tasa y plazo:
Modalidad en Pesos (Tasa fija): Plazos de hasta 72 meses, con una TNA del 36% para clientes con acreditación de haberes en BNA y del 46% para el público general.
Modalidad en UVA: Plazos de 12 a 60 meses, con una tasa de UVA + 19% TNA para clientes sueldo y UVA + 25% TNA para la cartera abierta. Esta variante suma una prima adicional de 1 punto porcentual anual para habilitar el tope de cuota por Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Comparativa de cuota inicial para un préstamo de $10.000.000 a 60 meses
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Clientes con cuenta sueldo en BNA:
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Cuota inicial en UVA: $292.656
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Cuota inicial en Pesos (Tasa fija): $424.330
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Clientes de cartera abierta:
Cuota inicial en UVA: $343.333
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Cuota inicial en Pesos (Tasa fija): $508.664
Puntos clave de la línea de préstamos
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Destino: Autos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad.
Monto máximo: Hasta $100.000.000.
Garantía: Préstamo personal sin prenda.
Gestión: Trámite digital directo en la concesionaria con DNI y validación biométrica en el celular.