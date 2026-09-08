Toyota y Scania colaboran para probar la tecnología de pila de combustible de hidrógeno en el segmento pesado

Toyota y Scania han anunciado hoy una alianza para desarrollar sistemas de pila de combustible de hidrógeno destinados a la movilidad pesada en operaciones logísticas.

Como parte de esta colaboración, Toyota suministrará sistema de pila de combustible para 40 vehículos de gran tonelaje en el marco del programa Pilot Partner de Scania. Mediante este programa, Scania evalúa junto con determinados clientes un amplio abanico de tecnologías de transporte sostenible, incluida la pila de pila de combustible de hidrógeno, en condiciones operativas reales.

A medida que las aplicaciones de pila de combustible sin emisiones se siguen expandiendo en los vehículos pesados, esta iniciativa busca corroborar el desempeño técnico, la eficiencia operativa y el coste total de mantenimiento.

Mediante la integración de la tecnología de pila de combustible de hidrógeno de Toyota en este programa, la alianza evaluará cómo responden los camiones eléctricos de pila de combustible a operaciones exigentes de transporte pesado.

Los vehículos irán equipados con el sistema más moderno de pila de combustible de Toyota, la tercera generación, que genera 402 HP de potencia con un diseño muy compacto, perfecto para aplicaciones de transporte pesado y una amplia variedad de otras situaciones.

Los primeros camiones eléctricos de pila de combustible de hidrógeno de Scania empezarán a circular durante el primer trimestre de 2027.

Hiroki Nakajima, vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation analiza esta colaboración: “Creemos que el transporte pesado es clave para el desarrollo de la demanda y la infraestructura del hidrógeno. Por otra parte, creemos que el hidrógeno es la solución idónea para aplicaciones exigentes de gran tonelaje, en las que la autonomía, una elevada tasa de utilización y la eficiencia operativa son esenciales. Con la incorporación de la tercera generación del sistema de pila de combustible de Toyota en las operaciones logísticas de los clientes de Scania, damos juntos un importante paso adelante para que la movilidad a base de hidrógeno desempeñe un mayor papel en el sector del transporte pesado europeo”.

Sara Forsberg, directora de tecnología de Scania añade: “Estamos encantados de colaborar con Toyota para explorar cómo se comporta la tecnología de pila de combustible en situaciones reales y exigentes de transporte. A través de nuestro programa Pilot Partner, colaboramos con determinados clientes para probar nuevas tecnologías en casos de uso reales, aprender de la experiencia y seguir desarrollando nuestros sistemas. Esta colaboración nos ofrecerá información muy valiosa sobre las oportunidades y los retos asociados a la tecnología de pila de combustible de hidrógeno en el transporte de gran tonelaje.”

Toyota dará más información en su rueda de prensa en la feria IAA de transporte, el día 14 de septiembre.