Kia amplía la gama GT con los modelos EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT

Kia amplía su gama GT totalmente eléctrica en Europa con la presentación de tres nuevos modelos: el Kia EV3 GT, el Kia EV4 GT y el Kia EV5 GT. Presentados por primera vez en el Salón del Automóvil de Bruselas de 2026, los tres modelos ya están disponibles en el mercado europeo.

Los modelos EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT representan el siguiente paso en la estrategia de Kia para vehículos eléctricos de alto rendimiento. En conjunto, aplican el carácter GT de la marca a un SUV compacto, un hatchback de perfil bajo, un fastback y un versátil SUV compacto, manteniendo la comodidad, el refinamiento y la facilidad de uso que se esperan de la gama de vehículos eléctricos de Kia .

Los tres nuevos modelos Kia GT combinan tracción integral con doble motor (AWD), cambio de marchas virtual, diseño de sonido activo, interfaces GT específicas y detalles de diseño distintivos. El resultado es una experiencia de conducción eléctrica que va más allá de las cifras de rendimiento, donde la conexión entre el coche y el conductor se ve reforzada por las sensaciones, la respuesta, el sonido y la estética del vehículo.

Este modelo representa una expresión más emocional de la ingeniería de Kia . Desde los primeros Ceed GT y ProCeed GT hasta el Stinger GT —la interpretación más cercana de Kia a un auténtico Gran Turismo— y, posteriormente, los EV6 GT y EV9 GT, el emblema ha sido sinónimo de rendimiento ágil, control preciso y una conexión más gratificante entre el conductor y el automóvil.

Con los modelos EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT , Kia extiende esta filosofía al corazón de su gama de vehículos eléctricos. Estos nuevos modelos se unen al EV6 GT y al EV9 GT para crear una familia GT más amplia, donde cada vehículo posee un carácter claro y distintivo dentro de la gama de vehículos eléctricos de alto rendimiento de Kia .

Esta gama más amplia refleja la convicción de Kia de que el rendimiento eléctrico va más allá de la simple aceleración. Se percibe a través de la estabilidad, el control, la respuesta, la tecnología y el diseño: cualidades que hacen que cada viaje sea más gratificante, a la vez que respaldan la practicidad y el refinamiento que se esperan de los vehículos eléctricos de Kia.

Gran turismo para la era eléctrica de Kia

Kia GT redefine el concepto de gran turismo para la era eléctrica al combinar una conducción emocionante, tecnología inteligente y practicidad para el día a día. Con EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT, Kia extiende este enfoque a una gama más amplia de modelos totalmente eléctricos, cada uno diseñado para ofrecer una experiencia de conducción más ágil, segura y conectada en todo tipo de carreteras.

Los nuevos modelos Kia GT incorporan tracción integral con doble motor, modo GT, dirección precisa, suspensión controlada electrónicamente y mayor estabilidad en curvas para crear una conexión más directa entre el conductor, el vehículo y la carretera. Estas tecnologías favorecen una conducción más inmediata y segura, tanto al acelerar como al tomar curvas o recorrer largas distancias.

La experiencia del Kia GT eléctrico también se ve influenciada por la forma en que el vehículo interactúa con el conductor. El cambio de marchas virtual proporciona una sensación más táctil de aceleración y desaceleración, mientras que el diseño de sonido activo ofrece una respuesta sonora dinámica vinculada a la velocidad, la aceleración y el par motor. El control de lanzamiento, el temporizador de rendimiento y las pantallas específicas para cada modo de conducción mejoran aún más la sensación de conexión con el volante.

Al mismo tiempo, los modelos Kia GT se mantienen fieles al enfoque de Kia en el confort, el refinamiento y la practicidad. El resultado es una experiencia de conducción eléctrica dinámica y distintiva, que además satisface las necesidades de los clientes europeos, tanto para los desplazamientos diarios como para los viajes largos.

La identidad del Kia GT también se expresa a través del diseño. Los detalles exteriores e interiores exclusivos del GT, los distintivos acentos en verde neón, los asientos deportivos semideportivos exclusivos del GT, un volante GT específico, llantas de aleación GT de 20 pulgadas e interfaces digitales específicas del modelo confieren a los nuevos modelos GT un carácter visual reconocible, al tiempo que preservan la personalidad individual de cada vehículo.

Más allá del rendimiento, los modelos EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT ofrecen una gama de tecnologías conectadas diseñadas para facilitar los desplazamientos diarios. La función de pago integrado de Kia permite a los clientes pagar servicios como el estacionamiento directamente a través de la pantalla táctil, mientras que los servicios a la carta incluyen acceso a Netflix, YouTube y Disney+. El punto de acceso Wi-Fi integrado mantiene a los ocupantes conectados. Las actualizaciones inalámbricas permiten actualizar de forma remota el sistema de infoentretenimiento, las funciones y las tecnologías del vehículo.

EV3 GT: energía urbana.

El Kia EV3 GT traslada la filosofía GT de Kia al segmento de los SUV compactos, creando una versión más ágil y emocionante del vehículo eléctrico versátil de Kia. Con un sistema de tracción integral de doble motor que entrega 215 kW (292 CV) y 468 Nm de par, el EV3 GT acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.

Diseñado para ofrecer una respuesta compacta, un carácter ágil y una conducción segura en el día a día, el EV3 GT combina una rápida movilidad con una respuesta eléctrica inmediata, un manejo equilibrado y una sensación de seguridad en la carretera. Esto proporciona a los conductores una experiencia más dinámica y conectada en entornos urbanos, interurbanos y de conducción diaria.

Los asientos deportivos semideportivos exclusivos del GT, con materiales de ante y detalles en verde neón, el cronómetro de rendimiento, el sistema de sonido premium Harman Kardon y las tecnologías GT, como el modo GT, el control de lanzamiento, el control vectorial de par dinámico eléctrico, la suspensión electrónica controlada con vista previa, el cambio de marchas virtual y el diseño de sonido activo, contribuyen a crear una experiencia de conducción y de cabina más inmersiva y distintiva.

EV4 GT: conducción precisa.

El Kia EV4 GT aplica la filosofía GT de Kia al diseño, con carrocerías hatchback y fastback orientadas a la carretera. Su sistema de tracción integral con doble motor ofrece 215 kW (292 CV) y 468 Nm de par, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos. El EV4 GT ofrece una autonomía WLTP de hasta 537 km para el fastback y hasta 505 km para el hatchback.

Con su llamativa carrocería y su bajo centro de gravedad, el EV4 GT prioriza la agilidad, la conexión con el conductor y una dinámica fluida. Su menor altura y sus proporciones orientadas a la carretera favorecen una mayor sensación de conexión con el asfalto, mientras que las tecnologías de chasis específicas del GT mejoran la precisión, la capacidad de respuesta y la confianza en las curvas.

EV5 GT: Gran Turismo con Confianza

El Kia EV5 GT extiende la gama Kia GT al segmento C-SUV, combinando un rendimiento mejorado de doble motor con el espacio, la comodidad y la versatilidad propios de un SUV de mayor tamaño. Su sistema de tracción integral ofrece 225 kW (306 CV) y 480 Nm de par motor, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos. El EV5 GT utiliza una batería de 81,4 kWh y ofrece una autonomía WLTP de hasta 476 km.

El EV5 GT es la expresión más versátil del Kia GT. Combina una conducción suave, una tracción segura, un confort refinado y capacidad todoterreno en un SUV eléctrico orientado a la familia, aportando un carácter Kia GT más equilibrado y capaz a los trayectos diarios, viajes largos y diversas condiciones de la carretera. El vehículo también cuenta con el Modo Mascotas de Kia, que mantiene el habitáculo a una temperatura segura y confortable cuando una mascota se queda dentro brevemente. Bloquea las puertas, desactiva los interruptores y alarmas interiores y muestra un mensaje al propietario en la pantalla.