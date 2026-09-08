La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) difundió los datos del mercado de segunda mano correspondientes a agosto.

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Mercado de autos usados en agosto: retroceso mensual del 1,1% y acumulado en baja

Mercado de autos usados en agosto: retroceso mensual del 1,1% y acumulado en baja

Mercado de autos usados en agosto: retroceso mensual del 1,1% y acumulado en baja

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante agosto de 2026 se concretaron 155.713 transferencias de autos usados en el país. El resultado refleja una disminución del 7% en la comparación interanual frente a las 167.400 unidades registrades en agosto de 2025.

En el análisis frente al mes previo, el sector mostró un ajuste leve del 1,1%, considerando que en julio de 2026 se habían contabilizado 157.431 operaciones de cambio de titularidad.

Mercado de autos usados en agosto: retroceso mensual del 1,1% y acumulado en baja ACARA Comportamiento acumulado del mercado de segunda mano El balance del período enero-agosto exhibe las siguientes cifras consolidadas:

Total de transferencias acumuladas: 1.206.069 vehículos .

Variación interanual: Caída del 4,8% en comparación con los primeros ocho meses de 2025 (1.266.374 unidades).

Modelo más demandado: El Volkswagen Gol lideró nuevamente el ranking del mes con 8.678 unidades transferidas. Mercado de autos usados en agosto: retroceso mensual del 1,1% y acumulado en baja ACARA Ranking de los modelos usados más elegidos en agosto El podio de transferencias del mes se completó con la presencia de vehículos compactos y camionetas de producción nacional: