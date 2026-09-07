Recuperaron una moto, secuestraron drogas y retuvieron vehículos en operativos en el Gran Mendoza

Distintos operativos realizados durante el fin de semana en el Gran Mendoza dejaron como saldo una motocicleta recuperada, marihuana y una balanza de precisión secuestradas, además de siete vehículos retenidos por infracciones de tránsito . Los procedimientos se concretaron en diferentes sectores de Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en calles G. de Jofre y Vidal Serra, Maipú , donde efectivos que realizaban un patrullaje identificaron a varias personas que se encontraban junto a una motocicleta. Al verificar la motocicleta marca Zanella , los uniformados constataron que el rodado registraba una medida pendiente por hurto agravado . Una persona fue aprehendida y la moto quedó secuestrada.

En calles Chuquisaca y Martín Fierro, Godoy Cruz , los efectivos intervinieron ante la presencia de una persona que circulaba en una motocicleta sin luces . Durante la requisa encontraron varios envoltorios con marihuana , por lo que se procedió al secuestro de la sustancia.

Otro procedimiento se produjo en callles Soler y Marciano Cantero , donde fueron aprehendidas dos personas. En este caso, además de marihuana, se secuestró una balanza de precisión , elemento que quedó incorporado a las actuaciones.

En paralelo, los controles realizados durante el fin de semana también dejaron un importante número de vehículos fuera de circulación. En total fueron siete los rodados retenidos , entre ellos cinco motocicletas y dos automóviles, por distintas infracciones.

Durante los procedimientos se secuestraron motocicletas y vehículos por distintas infracciones.

Siete vehículos retenidos por distintas infracciones

En Guaymallén se concentraron cuatro de las retenciones. En Mathus Hoyos y Aristóbulo del Valle, una KTM Duke 390 cc fue retenida por falta de licencia de conducir, mientras que una Zanella 150 cc quedó fuera de circulación por no contar con seguro obligatorio, cédula de circulación ni licencia.

Otro episodio ocurrió en calle Sarmiento, cuando el conductor de un Chevrolet Onix evadió un control y escapó a alta velocidad por Gomensoro. Luego de la intervención de otros móviles, el vehículo fue localizado en Pedro Molina y Félix Suárez. Allí se constató que la licencia de conducir estaba vencida.

Motocicleta Zanella 150 cc retenida en Guaymallén por no contar con seguro obligatorio, cédula de circulación ni licencia.

También en Félix Suárez y Gomensoro fue retenida una Corven Energy 110 cc por concurso de faltas y por carecer de licencia, cédula de circulación y seguro obligatorio.

En Las Heras, en tanto, una Yamaha Crypton 110 cc fue retenida en Dorrego y Lamadrid por concurso de faltas.

Mientras que en Primitivo de la Reta y Álvarez Thomas, Godoy Cruz, se retuvo una Motomel 110 cc debido a que su conductor no contaba con licencia de conducir.

Motocicleta marca Yamaha secuestrada durante las maniobras por concurso de faltas.

El último procedimiento se realizó en Salvador Arias y Los Aguaribay, donde fue controlado un Volkswagen Polo y se detectó la falta de seguro obligatorio y cédula de circulación. Durante esa intervención, además, dos personas fueron aprehendidas por registrar medidas pendientes.

Los procedimientos se desarrollaron con participación de personal de la Unidad de Acción Preventiva, Policía Vial y Tránsito municipal, en el marco de los patrullajes preventivos y del Plan Integral de Seguridad Vial.