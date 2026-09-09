Un conductor se dio a la fuga luego de atropellar a un ciclista en la Costanera

Un ciclista resultó herido tras ser atropellado por un auto en la intersección de Costanera y Correa Saá, en el límite entre Guaymallén y Ciudad. El conductor del vehículo se alejó del lugar y es buscado por la Policía.

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando un ciclista circulaba por Correa Saá en dirección hacia el oeste. Por motivos que son investigados, fue impactado por un automóvil que circulaba por Corrientes, en el sector correspondiente a Ciudad, y se dirigía hacia Guaymallén para retomar la Costanera .

Tras el impacto, el conductor del vehículo no se detuvo y continuó su marcha, dejando al ciclista herido en el lugar. De acuerdo con la información aportada por el móvil de MDZ Radio , un testigo que observó cómo el auto se alejaba fue quien asistió al hombre hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Como consecuencia del choque, el ciclista sufrió un fuerte golpe en el rostro, principalmente en la zona de la nariz. Si bien presentó heridas importantes, se encontraba fuera de peligro al momento de ser asistido.

Además, la bicicleta quedó con daños evidentes producto del impacto. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito y Accidentología de Guaymallén y profesionales del Servicio Coordinado de Emergencias.

Buscan al vehículo que escapó

Mariano Godoy/MDZ

Según los datos aportados por testigos, el vehículo involucrado sería un Peugeot 205 de color gris, que habría quedado con las ópticas dañadas luego del impacto.

La Policía trabaja para determinar el paradero del conductor y avanzar con la investigación del accidente. En la zona también habría cámaras de seguridad que podrían aportar información sobre el recorrido que realizó el vehículo después de abandonar el lugar.

Mientras se realizaron las tareas de asistencia y peritaje, el tránsito permaneció interrumpido durante un tiempo y se establecieron desvíos, por lo que se registraron demoras para circular por ese sector de Costanera.