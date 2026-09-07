Alertan por una suba de casos de fuga y suplantación de identidad de conductores ebrios

Esta mañana un conductor protagonizó un accidente vial en el Acceso Sur embistiendo varios tachos de señalización de obras y posteriormente abandonó el vehículo y se dio a la fuga , abandonando en el lugar a su acompañante. Tras este hecho, un juez vial advirtió del crecimiento de casos de suplantación de identidad y fuga de conductores alcoholizados que provocan incidentes de tránsito.

“La suplantación o la fuga son dos maneras muy claras de evadir la responsabilidad. Lo que da la pauta de que tienen conciencia de que están en un estado de alcohol elevado como para querer evadirse o escapar a esta pena”, indicó el juez vial de Guaymallén, Ernesto Latino, entrevistado en el programa “Digamos Todo”, de MDZ Radio 105.5 FM.

El magistrado remarcó que desde hace un tiempo viene advirtiendo una escalada de casos de personas que declaran haber estado conduciendo un vehículo tras un accidente reemplazando al conductor real que iba manejando alcoholizado. Asimismo, también han identificado casos de conductores que protagonizan un incidente y abandonan el vehículo y el lugar del hecho.

“Hemos tomado cartas en el asunto en el Juzgado Vial porque en las audiencias de sustanciación aparece el supuesto sujeto que se hace cargo de la conducción del vehículo y citamos como testigo al que indican como que realmente estaba al volante. Cuando las partes involucradas en una alcoholemia positiva señalan a otra persona a cargo de la conducción, los agentes de tránsito toman el test de alcoholemia a todas las personas que pudiesen haber estado al mando del volante”, explicó Latino.

El juez vial indicó que posteriormente en las audiencias surge que ha existido un cambio de lugar con el conductor alcoholizado y en estos casos se puede agravar la pena a los infractores, ya que se suman otros delitos.

Actualmente existen dos expedientes relacionados con el episodio. Mariano Godoy/MDZ

Uno de los delitos es la falsificación ideológica de un documento público por quien se pone en el lugar del alcoholizado.

Asimismo, para el conductor que se da a la fuga también se suma la concurrencia o concurso de faltas donde también se le agrega la fuga que según la consecuencia que surja, agrava su condición en el caso de un accidente fatal.

“Con la suplantación tienen que estar muy atentos los agentes viales cuando llegan al momento. Y en cuanto a la fuga nos podemos llegar a servir de los datos que pueden llegar a observarse en el momento que ocurre el hecho y si tenemos cámaras de seguridad para poder corroborar por lo menos el vehículo”, detalló el juez Latino.

Multas e inhabilitación por conducir alcoholizado

En lo que va del año aumentaron los controles de alcoholemia a los conductores de Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

La Ley de Tránsito provincial divide las sanciones para los conductores alcoholizados dependiendo del nivel de alcohol en sangre.

De 0,5 a 0,99 gramos de alcohol en sangre (automóviles) / Desde 0,2 gramos en motos y bicicletas:

Multa económica: De 3.000 a 6.000 UF (entre $1.800.000 y $3.600.000).

Inhabilitación: Para conducir por entre 30 y 180 días.

Retención de la licencia de conducir.

Más de 1 gramo de alcohol en sangre: