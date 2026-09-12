Un diputado misionero por la LLA se olvidó de sus orígenes al rechazar los subsidios para los clubes de barrios.

El diputado nacional por Misiones de la Libertad Avanza Diego Hartfield cuestionó la dependencia de los subsidios durante una reunión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación, donde representantes de clubes de barrio reclamaron mayor apoyo estatal, acceso a la tarifa social y una simplificación de los trámites administrativos.

El legislador de La Libertad Avanza (LLA) reconoció las dificultades que atraviesan las instituciones, pero ratificó que” la prioridad del Gobierno nacional es “mantener ordenadas las cuentas públicas. Entiendo que muchos de ustedes pueden estar pasando momentos difíciles y eso se entiende, pero nosotros vamos por esto de tener las cuentas públicas ordenadas”.

En su exposición el legisladore misionero se olvidó de su pasado cuando a los 16 años, en 1995 bajo el gobierno del extitnot Carlos Saúl Menem vivió en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard) y recibió becas para su preparación deportiva, educación y alojamiento.

Esto le permitió poder dejar su ciudad de origen, Oberá, Misioones y lograr la profesionaldiad en el tenis.

Cuando otro legisladore del Frente de Todos le recordó su pasado; Hartsfield sin mediar palabras se retiró de la reunión de la comisión de Deportes

En su alocusión Hartfield afirmó que “vivir de subsidios, en algunos casos, puede tener sus costos”.

En tanto que cuestionó las tarifas de servicios subsidiadas. “Pagar la energía a un precio mucho menor de lo que vale tuvo un montón de costos a nivel país”, sostuvo ante los dirigentes deportivos.

Hartfield sostuvo que la política económica del Gobierno responde al escenario que encontró al asumir en diciembre de 2023. “Nuestra postura es bastante clara, de tener las cuentas públicas ordenadas, y eso vino por un desajuste enorme con el que hemos recibido el país”, afirmó.

El diputado admitió que el ajuste tiene consecuencias, pero aseguró que el objetivo es alcanzar estabilidad para luego generar crecimiento económico. “Obviamente eso tiene costos, pero estamos convencidos de que estamos intentando cambiar el rumbo del país

La ayuda estatal que recibió Hartfield

Como se mencionara una parte importante de su formación como tenista fue posible gracias al respaldo estatal.

Cuando tenía 16 años, Hartfield se trasladó desde la ciudad de Oberá, Misiones hacia Buenos Aires y obtuvo una beca que le permitió vivir durante dos años en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

Allí compartió la residencia con otros atletas y pudo dedicarse con mayor intensidad a su preparación.

El propio ex tenista profesional, en más de una oportunidad relató que su familia no contaba con los recursos necesarios para financiar una carrera juvenil internacional. Esa situación le impidió disputar el circuito sudamericano Cosat y condicionó sus primeros pasos en el profesionalismo.

Más adelante, cuando comenzó a competir en Europa, viajó con apenas 500 dólares y debió alojarse en casas de familias para mantenerse dentro del circuito.