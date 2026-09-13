El gobernador Hugo Passalacqua anunció nuevas medidas para limitar los descuentos sobre los haberes de los trabajadores públicos que toman créditos. El tope baja del 39% al 30% y también se establecen límites sobre las tasas y el costo financiero de los préstamos gestionados mediante códigos de descuento del CUAD. En Misiones , la cuota crediticia no puede superar el 30% del salario mensual.

Según especifica Canal 12 Posadas, la decisión se implementó mediante un decreto y busca prevenir situaciones de sobreendeudamiento en un contexto económico complejo. Además, establece límites para las tasas de interés y el costo financiero de los créditos que se pagan mediante códigos de descuento del Centro Único de Administración de Descuentos (CUAD).

Passalacqua explicó que la medida apunta especialmente a los trabajadores que recurren al crédito “para afrontar sus gastos y que, por las condiciones económicas actuales, pueden acumular compromisos que terminan afectando una parte importante de sus ingresos”.

El nuevo esquema busca reducir el porcentaje del salario que puede quedar comprometido por préstamos y otras obligaciones.

De acuerdo con el decreto “el máximo que se puede descontar del sueldo será del 30%”, frente al 39% que regía anteriormente. De esta manera, una mayor proporción de los ingresos quedará disponible para cada trabajador.

La medida alcanza a empleados públicos de distintos sectores, entre ellos agentes de seguridad, educación y salud pública y municipales.

El objetivo es que aquellas personas que tengan que recurrir a un crédito puedan hacerlo sin comprometer una parte excesiva de sus haberes.

El nuevo esquema también incorpora mayores exigencias de información para los trabajadores que soliciten créditos mediante códigos de descuento del CUAD.

Antes de otorgar el préstamo, se deberá informar de manera previa cuánto recibe el trabajador, cuánto deberá pagar en cada cuota y cuál será el costo total del crédito. De esta forma la persona podrá conocer con anticipación el impacto que tendrá la operación sobre su salario. “Además, avisarle antes al usuario de cuánto va a ser ese descuento para que su vida sea previsible”, dijo Passalacqua.

A esto se suma la decisión de establecer un límite a las tasas de interés y al costo financiero de los créditos. La intención es evitar que las condiciones de financiamiento incrementen de manera excesiva el peso de las cuotas sobre los ingresos.

“El nuevo esquema busca avanzar en una política de protección del salario”.

La prioridad es que los trabajadores puedan conservar una mayor parte de sus haberes y, al mismo tiempo, contar con información clara antes de asumir nuevas obligaciones. “Todo lo hacemos en salvaguarda del bolsillo de la querida familia misionera”, afirmó el Gobernador

Como se mencionara, Misiones establece un techo del 30% para los descuentos salariales vinculados a préstamos y otras deudas, junto con nuevas condiciones sobre las tasas y la información que deben recibir los trabajadores. La medida apunta así a reducir el impacto del endeudamiento y brindar mayor previsibilidad sobre los ingresos de las familias misioneras.