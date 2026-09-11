Un violento temporal golpeó al norte de Misiones y terminó con un muerto: las fuertes imágenes de los destrozos

Un agricultor de 42 años murió este viernes tras el paso de un fuerte fenómeno meteorológico que provocó graves destrozos en una zona rural de San Pedro, Misiones . Las primeras evaluaciones indican que el temporal presentó características compatibles con un tornado .

El episodio se registró durante el mediodía de este viernes y afectó principalmente una franja de unos 300 metros entre Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072, y Piñalito Sur.

De acuerdo con las primeras constataciones, el hombre se encontraba en una vivienda que habría sido destruida por la fuerza de los vientos. Luego fue encontrado sin vida en una plantación de yerba mate.

La violencia del fenómeno provocó importantes daños materiales en la zona rural. Al menos cinco viviendas sufrieron voladuras de techos y también se registraron destrozos en distintas estructuras.

El temporal además afectó el tendido eléctrico, por lo que varios sectores permanecen sin suministro de energía. Las condiciones meteorológicas también generaron dificultades en las comunicaciones telefónicas.

La magnitud de los daños sorprendió a los vecinos de la zona, especialmente por la intensidad de las ráfagas concentradas en una franja determinada del área rural.

Despliegue de equipos de emergencia

Tras el temporal se puso en marcha un operativo para asistir a las familias afectadas y evaluar las consecuencias del fenómeno.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Misiones, a través de la Unidad Regional XIV, junto con personal de la Municipalidad de San Pedro y organismos provinciales.

Los equipos realizan un relevamiento de las viviendas afectadas, caminos e infraestructura dañada, mientras avanzan las tareas de asistencia a los damnificados.

Investigan si se trató de un tornado

Por las características y la concentración de los destrozos, el fenómeno fue descripto inicialmente como un posible tornado. Sin embargo, la determinación precisa del tipo de evento meteorológico requiere un análisis técnico.

El temporal se produjo en una jornada marcada por condiciones de inestabilidad en distintos sectores de Misiones, con pronósticos que advertían sobre tormentas fuertes y ráfagas.