El frío vuelve con todo: sudestada en el AMBA y alerta por nevadas y tormentas en el resto del país

El ingreso de aire húmedo y viento del sudeste provocará un marcado descenso térmico, con frío, cielo gris y posibles lloviznas.

Al tratarse de una Sudestada, también habrá que seguir de cerca el comportamiento del Río de la Plata.

El AMBA pasará de casi 20 °C en la previa del fin de semana a un ambiente gris, ventoso y con máximas de apenas 12 a 13 °C. El cambio comenzará el viernes, cuando el viento rote al sudeste y el ingreso de aire más húmedo favorezca el aumento de la nubosidad.

El sábado será el día más incómodo Durante el viernes también podría haber lloviznas aisladas hacia la noche. El fenómeno no se destacará tanto por la cantidad de agua caída, sino por la persistencia del viento y el abrupto cambio en las condiciones del ambiente.

El sábado será la jornada más incómoda, con viento del sudeste intenso, cielo muy nublado y baja sensación térmica. Además, persistirán algunas chances de precipitaciones aisladas durante el día.

Durante el viernes también podría haber lloviznas aisladas. Archivo. El Río de la Plata, bajo vigilancia Al tratarse de una Sudestada, también habrá que seguir de cerca el comportamiento del Río de la Plata. Se espera un incremento de su nivel, con pleamares de intensidad moderada, especialmente durante la mañana del sábado en los puertos del AMBA.

El domingo continuará el frío, con mínimas de entre 4 y 7 °C y máximas cercanas a 14 °C, aunque sin lluvias previstas. Recién desde el lunes las temperaturas comenzarían a moderarse y, hacia mediados de la próxima semana, volverían las tardes de 20 °C o poco más.