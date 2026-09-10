Vandalizó una roca del Nahuel Huapi con aerosol y ahora deberá restaurar 12 pintadas en 90 días

Un camionero de 58 años deberá restaurar 12 pintadas realizadas sobre formaciones rocosas dentro del paraje Valle Encantado del Parque Nacional Nahuel Huapi , en Neuquén, luego de haber sido registrado mientras vandalizaba una de ellas con aerosol.

La medida surgió de un acuerdo de reparación integral que fue homologado por el juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani . El magistrado estableció que el hombre tendrá 90 días para completar las tareas de limpieza y restauración en el área protegida.

El episodio ocurrió el 26 de diciembre de 2025 , cuando un vecino filmó al conductor mientras utilizaba aerosol rojo para escribir sobre una formación rocosa ubicada a la vera de la ruta nacional 237. La inscripción que quedó registrada fue “ANA GUSTAVO”. El testigo incorporó el video a la denuncia y la fiscalía lo utilizó como una de las principales pruebas durante la investigación.

En las imágenes también quedó registrada la reacción del camionero cuando el vecino le llamó la atención. En lugar de detenerse, respondió: “¿Te molesta a vos?” y justificó su accionar al señalar que había otras pintadas similares en el lugar.

Cuando el testigo comenzó a fotografiar el camión que estaba estacionado en la margen opuesta de la ruta, el hombre tomó una piedra e intentó amedrentarlo.

La denuncia y la intervención de Parques Nacionales

La denuncia fue presentada por la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales (APN). El organismo calificó la conducta como una infracción grave a las normas de protección del patrimonio natural.

Poco después del episodio, guardaparques y brigadistas llegaron al sector y constataron la intervención realizada sobre la roca. También encontraron abandonado en el lugar el aerosol utilizado para realizar la pintada.

El acuerdo de reparación integral fue impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala. Según la resolución judicial, el camionero no solo tendrá que eliminar la pintada que realizó, sino que deberá restaurar otras 11 intervenciones antrópicas detectadas en el tramo de la ruta nacional 237 ubicado a la altura del kilómetro 1.591.

El plazo establecido es de 90 días. Una vez finalizadas las tareas, la Administración de Parques Nacionales deberá enviar a la fiscalía un informe que certifique el cumplimiento de la reparación, acompañado por registros fotográficos del sector restaurado.

El camionero había pedido disculpas

Después de que el video se viralizara, el propio camionero, identificado como Gustavo, difundió una grabación en la que reconoció haber realizado la pintada y pidió disculpas: "Mi nombre es Gustavo. Soy el que hice la pintada sobre la piedra, el escrito. Bueno, pido disculpas del error que cometí".

En el mismo video aseguró que estaba dispuesto a reparar el daño y manifestó su arrepentimiento: "Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice y no tengo ningún problema”, sostuvo el hombre, quien también destacó sus 30 años como camionero y aseguró tener una “conducta intachable”.

Finalmente, insistió en que se arrepentía de lo ocurrido: “Errores cometemos todos en la vida y de los errores se aprende”.