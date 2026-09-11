Anses cierra la semana con varios pagos este viernes: quiénes cobran

Antes de la pausa del fin de semana, Anses tendrá este viernes 11 de septiembre una jornada cargada de pagos. El cronograma alcanza a distintos grupos y no todos avanzan con la misma terminación de documento, ya que algunos beneficiarios cobran con DNI terminado en 3, mientras otros lo hacen con documentos finalizados en 1, 2, 6 o 7.

Entre quienes reciben sus haberes aparecen los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. Para ellos, el viernes corresponde a los DNI terminados en 3, la misma terminación que se utiliza para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo.

Las Pensiones No Contributivas siguen un ritmo diferente. Este 11 de septiembre será el turno de los documentos finalizados en 6 y 7. El último grupo de estas pensiones, con DNI 8 y 9, deberá esperar hasta el lunes.

El calendario de Anses se interrumpe durante el fin de semana y continuará el lunes con nuevas terminaciones de DNI.

La Asignación por Embarazo es una de las prestaciones que recién comenzó a moverse esta semana . Después de los DNI terminados en 0 durante el jueves, este viernes el depósito corresponde a las beneficiarias cuyo documento finaliza en 1.

Qué pasa con los pagos después del fin de semana

El calendario de Anses se frenará durante sábado y domingo y retomará su marcha el lunes 14 de septiembre. Ese día cobrarán los jubilados de la mínima y titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4.

También llegará el turno de las PNC con documentos terminados en 8 y 9, que completarán así su calendario mensual. Por su parte, la Asignación por Embarazo avanzará con DNI terminado en 2 y Prenatal con documentos finalizados en 4 y 5.

Quienes cobran jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo todavía deberán esperar: ese cronograma comenzará el martes 22 de septiembre. En esa misma fecha arrancarán los pagos de la Prestación por Desempleo.