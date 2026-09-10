Moratoria de Anses en septiembre: quiénes pueden acceder al plan para jubilarse

La Anses mantiene vigente un plan para trabajadores que todavía están en actividad y proyectan no alcanzar los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. El mecanismo permite regularizar períodos sin contribuciones hasta marzo de 2012, de acuerdo con la edad y las condiciones establecidas.

El Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores está destinado a personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria y que podrían no reunir los años de servicio requeridos.

Anses permite regularizar períodos sin aportes para acceder a una jubilación.

La Ley 27.705 estableció dos mecanismos. Uno estaba destinado a quienes ya habían alcanzado la edad jubilatoria, pero dejó de aceptar nuevas adhesiones el 23 de marzo de 2025. El destinado a trabajadores en actividad continúa vigente.

Antes de pagar meses adeudados, la Anses recomienda revisar la Historia Laboral para comprobar qué períodos están registrados y cuáles pueden recuperarse mediante un Reconocimiento de Servicios.

La consulta está disponible en Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde Trabajo > Consultar Historia Laboral. También puede hacerse desde la aplicación.

El sistema muestra las declaraciones de los empleadores y, para autónomos y monotributistas, los períodos y remuneraciones registrados. La constancia puede descargarse o imprimirse sin firma de un agente.

Si existen trabajos que no figuran, conviene realizar primero el Reconocimiento de Servicios para evitar pagar por períodos que ya fueron trabajados.

Para iniciar el plan desde Mi Anses:

Ingresar a Solicitud de Prestaciones.

Seleccionar Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores.

Elegir los períodos que se quieren regularizar.

Generar el VEP.

Realizar el pago.

Una vez abonado, el período queda registrado como tiempo de servicio. También se puede iniciar el trámite de manera presencial, con turno.

Cuánto cuesta regularizar los meses

Cada mes equivale a una Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), cuyo valor corresponde al 29% de la base mínima imponible.

En septiembre de 2026, la base mínima es de $144.363,55 y cada UCAP cuesta $41.865,43. El valor corresponde al mes del pago y se actualiza según la movilidad previsional.

1 mes: $41.865,43.

12 meses: alrededor de $500.000.

24 meses: más de $1.000.000.

Cada unidad regularizada representa un mes de servicio para alcanzar el requisito mínimo de la Prestación Básica Universal (PBU).

Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

Además, las mujeres que ya alcanzaron la edad jubilatoria y tienen hijos pueden acceder al Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que permite sumar años sin comprarlos y combinar este mecanismo con la regularización de períodos.

Se reconoce:

1 año por hijo.

2 años por hijo adoptado.

1 año adicional por hijo con discapacidad.

2 años adicionales si recibió AUH durante al menos 12 meses.

Los períodos de licencia por maternidad y excedencia.

Así, las mujeres de 60 años o más que no reúnen 30 años de aportes pueden evaluar estas alternativas para completar los años requeridos.