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AUH de Anses: cuánto aumenta en octubre tras la inflación del 1,7%

Anses aplicará un aumento del 1,7% en octubre. Cuánto cobrarán quienes reciben AUH y otras asignaciones familiares.

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En octubre vuelve a aumentar la AUH. Foto: Archivo MDZ

En octubre vuelve a aumentar la AUH. Foto: Archivo MDZ

Tras el dato de inflación de agosto, Anses confirmó un aumento del 1,7% para la AUH y otras asignaciones en octubre. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente desde marzo de 2024 y alcanza a distintas prestaciones que se ajustan según la evolución mensual de los precios.

Anses aumenta la AUH a partir de la fórmula de movilidad.

Anses aumenta la AUH a partir de la fórmula de movilidad.

AUH de Anses: cuánto se cobra en octubre

Con el incremento del 1,7%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $156.649,53 durante octubre.

El monto se actualiza de acuerdo con la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Indec publicó el dato de la inflación de agosto.

Indec publicó el dato de la inflación de agosto.

Otras asignaciones de Anses: cuánto aumentan

La misma actualización se aplicará a otras prestaciones. Los nuevos valores serán:

  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $156.649,53.
  • Asignación Familiar por Hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): $78.334,43 para el primer escalón de ingresos.

Asimismo, el aumento del 1,7% también se aplicará a las jubilaciones y pensiones de Anses en octubre. En el caso del haber mínimo, el monto quedará en $435.919,96, sin contar el bono de hasta $70.000.

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