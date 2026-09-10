AUH de Anses: cuánto aumenta en octubre tras la inflación del 1,7%
Anses aplicará un aumento del 1,7% en octubre. Cuánto cobrarán quienes reciben AUH y otras asignaciones familiares.
Tras el dato de inflación de agosto, Anses confirmó un aumento del 1,7% para la AUH y otras asignaciones en octubre. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente desde marzo de 2024 y alcanza a distintas prestaciones que se ajustan según la evolución mensual de los precios.
AUH de Anses: cuánto se cobra en octubre
Con el incremento del 1,7%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $156.649,53 durante octubre.
El monto se actualiza de acuerdo con la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otras asignaciones de Anses: cuánto aumentan
La misma actualización se aplicará a otras prestaciones. Los nuevos valores serán:
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): $156.649,53.
- Asignación Familiar por Hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): $78.334,43 para el primer escalón de ingresos.
Asimismo, el aumento del 1,7% también se aplicará a las jubilaciones y pensiones de Anses en octubre. En el caso del haber mínimo, el monto quedará en $435.919,96, sin contar el bono de hasta $70.000.