AUH de Anses: cuánto aumenta en octubre tras la inflación del 1,7%

Anses aplicará un aumento del 1,7% en octubre. Cuánto cobrarán quienes reciben AUH y otras asignaciones familiares.

Tras el dato de inflación de agosto, Anses confirmó un aumento del 1,7% para la AUH y otras asignaciones en octubre. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente desde marzo de 2024 y alcanza a distintas prestaciones que se ajustan según la evolución mensual de los precios.

Anses aumenta la AUH a partir de la fórmula de movilidad. MDZ AUH de Anses: cuánto se cobra en octubre Con el incremento del 1,7%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $156.649,53 durante octubre.

El monto se actualiza de acuerdo con la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Indec publicó el dato de la inflación de agosto. Otras asignaciones de Anses: cuánto aumentan La misma actualización se aplicará a otras prestaciones. Los nuevos valores serán: