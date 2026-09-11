Todas las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes y a partir de qué hora
Según el cronograma de Edemsa, son cuatro los departamentos de la provincia en los que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 11 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son cuatro los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 11/9
Maipú
- En la intersección de calles Roque Sáenz Peña y Las Margaritas y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Santa Rita entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60 y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y Calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Pedro del Castillo, Urquiza, Mármol y Cereza; Coquimbito. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora o La Estancia, entre Escuela N°1-564 González Ozo y San Pablo; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°40, entre calles Los Paramillos y Sara de Puebla; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Libertad, entre Los Luceros y Ruta Nacional N°40. Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- En calle San Martin, hacia el norte de 9 de Julio y zonas aledañas; Villa 25 de Mayo. De 8.30 a 12.30 h.
- En Ruta Provincial N°190, entre Ruta Nacional N°143 y Ruta Provincial N°179; Punta De Agua. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Hipólito Yrigoyen, entre El Toledano y El Chañaral. En el barrio Alta Terra y áreas adyacentes. De 10.00 a 12.30 h.