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cortes de luz

Estos son los 8 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este martes, según Edemsa

Según el cronograma de mantenimiento, distintas zonas de la provincia verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

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Edemsa realizará tareas de mantenimiento en varias zonas de la provincia.

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en varias zonas de la provincia.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 8 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este martes 8/9

Ciudad

  • En la intersección de calles Proyectada M037 y Acceso 3. En el Asentamiento Favaloro y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.

Guaymallén

  • Entre calles Lateral Este del Acceso Norte, Pedro Pascual Segura, José Segura, Las Orquídeas, Las Glicinas, Teniente Ibáñez y Mathus Hoyos y áreas adyacentes; Pedro Molina. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

  • En calle Lisandro Moyano, entre Dorrego y Los Lapachos. De 12.00 a 14.00 h.

Lavalle

  • En calle Urquiza, hacia el sur de El Carmen; Costa de Araujo. De 10.00 a 13.30 h.

Luján

  • En la intersección de Acceso Sur y calle Zapiola. En el barrio Fideicomiso Drummond II y zonas aledañas; Drummond. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Camino a Penitenciaría, hacia el oeste de Ruta Nacional N°7. En Isolux SA y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Avenida del Sol, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89, en los barrios Valle del Sol y Piedras Blancas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

  • En calle Belgrano, entre Ruta Nacional N°40 Sur y callejón Pérez. En los barrios 26 de Enero y La Tablada; El Totoral. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Calderón (o Ruta Provincial N°91), entre La Primavera y Buenos Aires; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Luis Danti. En Vitifruticultura Tunuyán S.R.L., Del Plata Real State. S.A. y Noslatar S.A.; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.
  • En Calle Luis Danti, entre Gerónimo Ortega y Corredor Productivo O Ruta Provincial N°99; El Algarrobo. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En calle San Martín Norte, entre Fray Inalicán y barrio El Esfuerzo. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En Ruta Provincial N°175, entre San Cayetano y Ruta Provincial N°177; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Irene Curie, Las Heras, Puerto Argentino y El Libertador. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Línea Los Palos, hacia al sur de Ruta Provincial N°202; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.
  • En calle Lassa, entre Adolfo Calle y Tirasso; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.

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