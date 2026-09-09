Atención: Edemsa informó cuáles son las zonas en las que habrá cortes de luz este miércoles

Mantenimiento Programado #Edemsa

Miércoles 9 de Septiembre.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

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