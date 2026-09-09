Atención: Edemsa informó cuáles son las zonas en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma presentado por Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en cuatro departamentos de la provincia este domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 9 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido. En total, nueve departamentos se verán afectados.
Según el mismo, habrá cortes en distintas zonas de Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz anunciados por Edemsa para el miércoles 9/9/2026
Ciudad de Mendoza
- En calle Circuito Papagallos, entre Divisadero Largo y Juan Moreira. Entre calles Las Chilcas, Los Junquillos, Los Chañares, Las Mentas y Las Verbenas. Entre calles Pablo Neruda, Circuito Papagallos, Pasaje Nuevo y Aliar y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Elpidio González, Jesús Nazareno, Everest y Curupaití. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Curupaití, entre Castro y Rodríguez Peña. De 10.30 a 14.30 h.
Las Heras
- En calle Lavalle, entre San Esteban y Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas; El Algarrobal. De 10.00 a 14.00 h.
Lavalle
- En la intersección de calles San Juan y 9 de Julio y zonas aledañas. De 15.00 a 18.00 h.
Luján de Cuyo
- Entre calles Benito de San Martín, Larrea, Viamonte y Los Aromos y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Terrada, entre Castro Barros y Bulnes. En barrio Portillo de Terrada y Fideicomiso Giezpa y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Terrada, entre Olavarría y callejón Parrales de Norton. En callejones Walker y Los Ciruelos, hacia el oeste de Terrada y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En Ruta Provincial N°60, entre callejón Campana y Laureano Lazar. Entre Ruta Provincial N°60, calle Proyectada I338, callejones Campana y Ortega y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, entre Valderrama y barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre Escuela N°1-528 Doctor Ricardo Palma y Paso La Carrera; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle El Álamo, entre Calle N°6 y Valderrama; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle El Álamo, entre Los Cuatro y Calle N°6. En el barrio Nuevo Cordón y Loteo Alcalde; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle Guillermo Díaz, entre Castillo y Sara de Puebla; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.
- En carril Casas Viejas, entre calles Castro y Escuela Vieja; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Coronel Campos, Balcarce, Venezuela y Segovia. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Ballofet. De 9.00 a 13.00 h.
- En Ruta Nacional N°146, entre Ramón Barrera y Longi; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
- En el poblado de Agua del Toro. En las antenas del Sistema de Comunicación del Cerro Diamante y áreas adyacentes; Villa 25 de Mayo. De 10.00 a 13.45 h.
- En calle Monseñor de Miguel, hacia el sur de Calle 18; Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Coronel Plaza, Emilio Civit, Suipacha y Las Heras. De 13.00 a 16.00 h.
- En calle López, entre Castillo y Godoy y áreas adyacentes; Goudge. De 9.30 a 12.30 h.