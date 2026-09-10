Cortes en la Autopista Illia: cómo viajar hacia zona norte durante el fin de semana

Los conductores que tengan previsto viajar hacia zona norte desde la Ciudad de Buenos Aires durante este fin de semana deberán tener en cuenta un importante esquema de cortes de tránsito . La Autopista Illia y distintos sectores de la avenida Cantilo tendrán interrupciones desde el viernes por la noche hasta las primeras horas del lunes debido a trabajos viales.

Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), por encargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, implementará las restricciones. La primera interrupción comenzará el viernes a las 22 , cuando quedará totalmente cerrada la Autopista Illia en sentido provincia, junto con un sector de Cantilo.

Quienes circulen hacia el norte deberán evitar la Autopista Illia y utilizar como alternativas las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador . Una vez que hayan pasado el sector de Aeroparque , podrán retomar la avenida Cantilo para continuar el recorrido hacia zona norte.

El esquema tendrá además una afectación para el tránsito pesado. El Paseo del Bajo quedará cerrado en sentido norte a la altura de Retiro , por lo que los camiones y otros vehículos de carga deberán desviarse por Costanera, Güiraldes y Cantilo .

El cronograma de cortes comenzará el viernes a las 22 y se extenderá hasta las 5 de la madrugada del lunes , aunque durante el sábado habrá una ventana en la que se podrá circular parcialmente. El sábado, entre las 8 y las 16, la Autopista Illia tendrá dos carriles habilitados y otros dos restringidos por los trabajos que se realizarán a la altura de la cabecera norte de Aeroparque.

Los cortes en los ingresos a la Autopista Illia BA

A partir de las 16 del sábado y hasta las 5 del lunes, la Illia y Cantilo volverán a estar completamente cerradas. Por lo tanto, quienes tengan que trasladarse hacia zona norte durante la tarde y la noche del sábado, el domingo o las primeras horas del lunes deberán contemplar los desvíos y posibles demoras.

También habrá un corte en Cantilo a la altura de River

Al esquema principal de cortes se sumará una interrupción puntual en la colectora de Cantilo a la altura de River. La restricción será el sábado entre las 8 y las 12 y estará vinculada con los trabajos de ampliación del Puente Labruna. Durante ese período, quedará impedido el acceso directo a Ciudad Universitaria.

Quienes necesiten llegar al predio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) deberán ingresar por Costanera. Otra alternativa será circular por Lugones, continuar hasta la salida Aeroparque-Costanera y desde allí empalmar con el acceso al predio universitario.

Qué obras generan los cortes

Las restricciones forman parte de los trabajos que se realizan en la zona de Cantilo, vinculados con el Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa. La obra contempla un túnel de aproximadamente 540 metros, con cuatro carriles —dos por sentido— y una altura libre superior a los cuatro metros. El trazado conectará Figueroa Alcorta con Costanera y pasará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

El proyecto también incluye un puente peatonal y una ciclovía en forma de anillo, que tendrá una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido.