Presenta:

Mundo

|

destrozos

Las impactantes imágenes de los destrozos causados por el potente terremoto que sacudió el oeste de Colombia

El sismo provocó importantes daños materiales y humanos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, causando la muerte de decenas de personas.

BBC Mundo

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali.
Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali. Getty Images
Búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de un edificio en Cali.
Búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de un edificio en Cali. Reuters
Daños causados por el terremoto en la ciudad de Pereira.
Daños causados por el terremoto en la ciudad de Pereira. Getty Images
Los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali.
Los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali. Getty Images
Destrozos causados por el sismo en Pereira.
Destrozos causados por el sismo en Pereira. Getty Images
Una de las torres de la catedral de Manizales se derrumbó.
Una de las torres de la catedral de Manizales se derrumbó. Getty Images
Cali, la capital del Valle del Cauca, fue una de las ciudades donde el terremoto causó más daños.
Cali, la capital del Valle del Cauca, fue una de las ciudades donde el terremoto causó más daños. EPA
En Armenia, las autoridades reportaron el fallecimiento de varias personas.
En Armenia, las autoridades reportaron el fallecimiento de varias personas. Getty Images
Pereira, en el departamento de Risaralda, vio grandes afectaciones y un elevado número de víctimas mortales.
Pereira, en el departamento de Risaralda, vio grandes afectaciones y un elevado número de víctimas mortales. Reuters
El alcalde de Cali dijo que la ciudad estaba necesitada de rescatistas para atender la emergencia.
El alcalde de Cali dijo que la ciudad estaba necesitada de rescatistas para atender la emergencia. Getty Images
Numerosas viviendas colapsaron en la ciudad de Pereira.
Numerosas viviendas colapsaron en la ciudad de Pereira. Getty Images

El occidente de Colombia registró este lunes un potente sismo con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que se sintió en gran parte del país.

El terremoto de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), tuvo una profundidad de 107 km, y se produjo a las 7:34 a.m., hora local.

El sismo provocó importantes daños materiales y humanos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, causando la muerte de decenas de personas.

El director general del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, aseguró que se trata del "sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país".

Aquí te presentamos algunas de las imágenes de los destrozos causados por el sismo.

Búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de un edificio en Cali.
Reuters
Búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de un edificio en Cali.
Daños causados por el terremoto en la ciudad de Pereira.
Getty Images
Daños causados por el terremoto en la ciudad de Pereira.
Los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali.
Getty Images
Los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali.
Destrozos causados por el sismo en Pereira.
Getty Images
Destrozos causados por el sismo en Pereira.
Una de las torres de la catedral de Manizales se derrumbó.
Getty Images
Una de las torres de la catedral de Manizales se derrumbó.
Un hombre, con su camiseta blanca cubriéndole la cara, está siendo ayudado por otros dos hombres a evacuar un edificio colapsado.
EPA
Cali, la capital del Valle del Cauca, fue una de las ciudades donde el terremoto causó más daños.
Un hombre camina con una caja de cartón en las manos por una calle donde hay escombros por todos lados.
Getty Images
En Armenia, las autoridades reportaron el fallecimiento de varias personas.
Rescatistas y personas comunes están parados sobre los escombros de un edificio colapsado mientras la gente mira desde la calle.
Reuters
Pereira, en el departamento de Risaralda, vio grandes afectaciones y un elevado número de víctimas mortales.
Rescatistas cargan a una mujer en una camilla y la trasladan a una ambulancia en Cali, durante el terremoto.
Getty Images
El alcalde de Cali dijo que la ciudad estaba necesitada de rescatistas para atender la emergencia.
Personas en una calle de Pereira miran con asombro los daños que dejó el terremoto en diferentes propiedades.
Getty Images
Numerosas viviendas colapsaron en la ciudad de Pereira.
Línea blanca
BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC

Archivado en

Te recomendamos