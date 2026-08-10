Las impactantes imágenes de los destrozos causados por el potente terremoto que sacudió el oeste de Colombia

El occidente de Colombia registró este lunes un potente sismo con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que se sintió en gran parte del país.

El terremoto de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), tuvo una profundidad de 107 km, y se produjo a las 7:34 a.m., hora local.

El sismo provocó importantes daños materiales y humanos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, causando la muerte de decenas de personas.

El director general del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, aseguró que se trata del "sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país".

Aquí te presentamos algunas de las imágenes de los destrozos causados por el sismo.

Reuters Búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de un edificio en Cali.

Getty Images Daños causados por el terremoto en la ciudad de Pereira.

Getty Images Los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali.

Getty Images Destrozos causados por el sismo en Pereira.

Getty Images Una de las torres de la catedral de Manizales se derrumbó.

EPA Cali, la capital del Valle del Cauca, fue una de las ciudades donde el terremoto causó más daños.

Getty Images En Armenia, las autoridades reportaron el fallecimiento de varias personas.

Reuters Pereira, en el departamento de Risaralda, vio grandes afectaciones y un elevado número de víctimas mortales.

Getty Images El alcalde de Cali dijo que la ciudad estaba necesitada de rescatistas para atender la emergencia.

Getty Images Numerosas viviendas colapsaron en la ciudad de Pereira.

BBC

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FUENTE: BBC