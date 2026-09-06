Hugo Passalacqua: "Los debates económicos deben contemplar las demandas de la sociedad"

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua disertó en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

Con esta frase el mandatario misionero abrió su alocución en la apertura de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que reunió en Puerto Iguazú a referentes de distintos ámbitos vinculados con la economía, las finanzas y la producción.

En ese marco, el mandatario puso el foco “en la necesidad de que los debates económicos contemplen también las demandas concretas de la sociedad”.

Passalacqua agradeció que la institución haya elegido a Misiones como sede de su 47ª edición y valoró el carácter federal de la convocatoria. “El honor es nuestro. Que el Iaef haga un evento acá, con esa especie de pátina federal, a nosotros nos llena de alegría”.

También se refirió a la diversidad de cuestiones económicas y productivas que forman parte del encuentro y remarcó la importancia de que el análisis de las grandes variables tenga en cuenta la realidad cotidiana de la población. “También está el ciudadano de a pie que pide respuestas a otra velocidad que el reloj”.