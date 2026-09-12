El Niño produjo una intensa tormenta en Misiones: una persona falleció y varias familias están sin techo

El Niño volvió a golpear Misiones. Una intensa tormenta, que podría calificarse como un tornado , provocó graves daños el viernes por la tarde-noche en una zona rural de la localidad de San Pedro, Misiones, y dejó una persona fallecida, además de varias familias sin techo y muchas zonas inundadas.

El fenómeno meteorológico afectó una franja de aproximadamente 300 metros desde el Paraje Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072 de la ruta nacional Nro.14 hacia la localidad de Piñalito Sur.

Varios habitantes de la localidad recordaron que el tornado de este viernes fue similar al que arrasó el nordeste misionero el 7 de septiembre de 2009 . En aquella oportunidad el tornado no solo afectó a San Pedro sino también a la localidad brasileña de San Rosa.

Según el reporte la Unidad Regional XIV de la Policía de la Provincia con asiento en San Pedro, el tornado de este viernes produjo la muerte de Demecio Monteiro , de 42 años, quien se desempeñaba como agricultor.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fenómeno calificado en el parte policial como un «tornado» (aunque aún está pendiente de confirmación oficial de que se tratase de este fenómeno), desprendió la vivienda de Monteiro y la arrastró hacia una plantación de yerba mate. El hombre murió como consecuencia del episodio.

Además, otras cinco viviendas ubicadas en las inmediaciones sufrieron la voladura de sus techos. Hasta el momento no se informaron personas lesionadas en esos domicilios.

El fenómeno también provocó daños en el tendido eléctrico, por lo que se produjo un corte del suministro en el sector afectado. También se registraron dificultades con la señal telefónica.

"El cuerpo estaba a 30 metros"

Pedro Bareiro, vecino de Cruce Caballero y cuñado de Demecio Monteiro, relató a Misiones Online cómo encontró a la víctima luego de que el fenómeno destruyera su vivienda.

“La estructura prácticamente desapareció y el cuerpo de mi cuñado fue hallado a unos 30 metros del lugar. Fue un tornado porque voló los techos de las casas y tumbó los árboles”.

Bareiro recordó el momento en que decidió acercarse hasta el lugar donde vivía su cuñado. “Fuimos a ver a mi cuñado. Cuando llegamos no encontramos nada, había llevado casi toda la casa”.

“Encontramos el cuerpo de él a unos 30 metros de la casa, ahí tirado. Le tomé el pulso y ya no tenía signos vitales. Entonces me fui a avisar a los hermanos y a las autoridades, no teníamos señal”.

“El cuerpo estaba todo golpeado”. El vecino también describió la magnitud de la destrucción que encontraron después del temporal: “Todavía no encontramos la casa”.