Asesinaron a un empresario y piloto de carreras en Puerto Iguazú: sospechan del suegro

Un empresario hotelero y gastronómico y piloto de automovilismo fue asesinado este viernes en Puerto Iguazú , Misiones, y la investigación tiene como principal sospechoso a su suegro , un hombre de 82 años que permanece internado bajo custodia policial.

La víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años, quien además de su actividad comercial participaba del Zonal Misionero de Automovilismo.

El crimen ocurrió alrededor de las 11.15 del viernes, en un predio ubicado en inmediaciones de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en la zona industrial de la ciudad. Según las primeras actuaciones, en el interior del establecimiento se habría producido un enfrentamiento durante el cual el empresario recibió un disparo.

Cuando efectivos de la Unidad Regional V llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida en el suelo y sin signos vitales. El médico policial constató que presentaba una herida de arma de fuego que, en principio, habría sido provocada por un proyectil calibre 9 milímetros.

Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de Posadas, donde se realizará la autopsia para determinar las causas precisas de la muerte y aportar nuevos elementos a la investigación.

El suegro, principal sospechoso

A partir de las primeras medidas, los investigadores pusieron el foco sobre el suegro de la víctima, un hombre de 82 años que habría estado en el predio al momento del hecho.

Tras el ataque, el sospechoso habría abandonado el lugar a bordo de una Toyota SW4. La Policía de Misiones inició un operativo para localizarlo y alrededor de las 16.30 estableció que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.

Desde entonces permanece internado con una consigna policial. La Justicia deberá determinar las condiciones para avanzar formalmente con su detención en el marco de la causa.

Por el momento, no se conocieron oficialmente los motivos que habrían desencadenado el enfrentamiento ni qué ocurrió durante los minutos previos al disparo.

Buscan el arma con el que asesinaron al piloto

Personal policial, efectivos de Criminalística y autoridades judiciales trabajaron durante varias horas en el lugar del homicidio. Los peritos realizaron distintas tareas para preservar la escena y recolectar rastros y elementos que puedan permitir reconstruir la secuencia.

Uno de los puntos que todavía permanece bajo investigación es el paradero del arma de fuego que habría sido utilizada en el crimen. Los investigadores trabajan para establecer dónde se encuentra y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo.

La relación familiar entre la víctima y el principal sospechoso será también uno de los aspectos centrales para esclarecer el caso.

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites, que deberá determinar qué ocurrió y la eventual responsabilidad del hombre de 82 años.

Una víctima vinculada al automovilismo

Además de su actividad empresarial, Wiebel Giampaoli era conocido en el ámbito deportivo de Misiones por su participación en el Zonal Misionero de Automovilismo.

Su asesinato generó repercusión entre quienes integran el ambiente del automovilismo provincial, mientras la investigación judicial continúa con la toma de testimonios, las pericias y el análisis de los elementos encontrados en la escena.