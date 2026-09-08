La bronca del papá del joven de 23 asesinado para robarle la moto: "No se merecía que estas ratas inmundas lo maten"

Un joven de 23 años fue asesinado este lunes por la noche en José C. Paz cuando regresaba a su casa después de haber ido al gimnasio. La víctima, identificada como Elías , circulaba en su moto por la localidad de Sol y Verde cuando fue sorprendida por dos delincuentes que intentaron robarle el vehículo .

El hecho ocurrió cerca de las 21.30, en el cruce de las calles Polonia y Piñero. Según se observa en un video del ataque, los dos asaltantes se acercaron a Elías y lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara la moto.

El joven intentó escapar y aceleró, pero uno de los delincuentes le disparó desde atrás . La bala ingresó por la espalda y Elías perdió el control del vehículo. En las imágenes del ataque se escucha la detonación y, segundos después, se observa cómo el joven detiene la moto y cae sobre la vereda.

Después de dispararle, los delincuentes se acercaron nuevamente a Elías, que permanecía tirado en el suelo, y se llevaron la moto. Hasta el momento, el vehículo no fue recuperado y los dos sospechosos permanecen prófugos.

Elías permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital Mercante. A pesar de la asistencia médica, murió como consecuencia de las heridas provocadas por el disparo. La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca identificar a los dos delincuentes que participaron del asalto. Analizan el video del ataque y otras cámaras de seguridad instaladas en la zona para reconstruir el recorrido de los asaltantes y determinar hacia dónde escaparon después de robar la moto.

El reclamo del padre del joven asesinado

José Luis, el padre de Elías, expresó su dolor y su bronca por el crimen y reclamó que avance la investigación para detener a los responsables: "Siento mucha bronca, quisiera que hagan un poquito de justicia. La policía se está moviendo pero me gustaría que lo haga más".

El hombre también cuestionó la situación de inseguridad en la zona: “Acá está pasando cada cosa que no sé si se enteran o no. No es política, es mi hijo que era sano; quiero justicia”.

Sobre su hijo, contó: “Él iba a la tarde al gimnasio después de trabajar; no se merecía que estas ratas inmundas lo maten por la espalda. Estoy re caliente, nada más”.

Familiares y amigos anunciaron protestas

Familiares y amigos de Elías aguardan la entrega del cuerpo y anticiparon que realizarán manifestaciones y cortes sobre la Ruta 197 para reclamar por el esclarecimiento del crimen y la detención de los responsables.

Mientras tanto, la Justicia continúa con el análisis de las imágenes registradas durante el ataque y de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del asesinato.