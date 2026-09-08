Conmoción: murió Miss Austria 2024 a los 22 años tras superar 7 operaciones del corazón

El mundo del modelaje atraviesa horas de conmoción por la muerte de Lucia Sisic , Miss Austria desde 2024. La joven tenía 22 años y, aunque no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento, había nacido con una malformación en la válvula cardíaca y atravesado siete operaciones de corazón.

“Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic”, comunicó Mission Austria, la organización encargada del principal certamen de belleza del país europeo, a través de Instagram.

Desde la entidad también la recordaron como “una joven maravillosa” y enviaron sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas. “Querida Lucia, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz”, agregó la organización en un mensaje firmado por su directora, Kerstin Rigger.

Sisic había obtenido el título de Miss Austria en 2024 y todavía mantenía la corona debido a que en los dos años posteriores no se realizó una nueva edición de la ceremonia. Antes de ese reconocimiento, en enero de 2024, había sido elegida también Miss Viena durante un evento celebrado en Lugner City.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes personas de su entorno y figuras vinculadas a los certámenes de belleza expresaron su dolor. “Nuestra Lucia se ha ido, demasiado pronto y para siempre”, manifestó Miroslav Piplica, amigo de la familia.

Christopher Dengg, elegido Míster Austria en 2024, también se refirió a la muerte de la joven en declaraciones a Oe24. “Era como una hermana para mí, especialmente durante el tiempo que mantuvimos el título juntos. Todos la vamos a extrañar muchísimo”, expresó.

Beatrice Turin, Miss Europa, se sumó a los mensajes de despedida. “Todavía no puedo creerlo. Siempre permanecerá en nuestros corazones”, señaló.

Las operaciones del corazón que atravesó desde niña

Lucia Sisic había nacido con una malformación cardíaca y a lo largo de su vida fue sometida a siete operaciones de corazón, siendo una de las intervenciones más complejas en 2017.

De acuerdo con Oe24, durante aquella cirugía debió ser reanimada. Además, como consecuencia de daños sufridos en sus nervios, tuvo que volver a aprender a caminar. En agosto de 2024 volvió a ser operada. Luego de que la intervención resultara exitosa, publicó un mensaje para agradecer al equipo médico que la había acompañado.

“Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena”, manifestó entonces.

Su último paso por el hospital

En ese mismo mensaje, Sisic aseguró que sabía que todavía tenía desafíos por delante, aunque remarcó que se sentía orgullosa de no haberse rendido pese a las dificultades que había enfrentado. La última internación mencionada públicamente ocurrió a fines de 2025. En ese momento contó a través de sus redes sociales que había atravesado su séptima operación.

“Ya me han operado por séptima vez y estoy muy contenta de poder tomarme un descanso, espero que por unos años”, escribió entonces.

La causa concreta de su fallecimiento no ha sido revelada hasta el momento. Su muerte generó numerosos mensajes de despedida entre familiares, amigos, colegas y representantes del mundo de los certámenes de belleza.