Así quedaron Franco Colapinto y Alpine en el campeonato tras el 15° puesto en Austria

Franco Colapinto y Alpine tuvieron una mala carrera en el Red Bull Ring y no pudieron sumar en la octava fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

George Russell volvió a demostrar que Mercedes atraviesa su mejor momento de la temporada. El piloto británico ganó de punta a punta el Gran Premio de Austria, octava fecha del Mundial de Fórmula 1, y consiguió su segunda victoria del año tras una actuación impecable en el Red Bull Ring. Max Verstappen finalizó segundo y Kimi Antonelli completó el podio para redondear un gran fin de semana para las Flechas Plateadas.

Russell ganó de punta a punta y Mercedes sigue arrasando en la F1 Russell defendió la primera posición desde la largada, soportó la presión inicial de las Ferrari y aprovechó la pelea entre ambos autos italianos para construir una diferencia que administró con autoridad hasta la bandera a cuadros. El triunfo significó el séptimo de su carrera en la máxima categoría y el segundo consecutivo en el circuito austríaco, donde ya había celebrado en 2024.

GEORGE RUSSELL WINS IN AUSTRIA!



IT'S HIS SECOND GRAND PRIX WIN OF THE SEASON! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8BXsjkBHEC — Formula 1 (@F1) June 28, 2026 La remontada de Antonelli también fue uno de los puntos altos de la jornada. El joven italiano avanzó del cuarto al tercer puesto gracias a un excelente manejo de los neumáticos y a un ritmo superior al de Lewis Hamilton, quien terminó cayendo hasta el quinto lugar. Incluso, en las últimas vueltas llegó a presionar a Verstappen, aunque el neerlandés logró sostener la posición y evitar el sobrepaso.

Franco Colapinto y Alpine se fueron de Austria sin puntos La otra cara de la moneda fue Alpine. Franco Colapinto volvió a sufrir con un auto que nunca estuvo a la altura de sus rivales y cruzó la meta en el 15° lugar. El argentino padeció una largada muy complicada y rápidamente reportó por radio los inconvenientes que presentaba el A526. "No tengo potencia, no tengo agarre en la parte trasera", fue el mensaje que transmitió apenas iniciada la competencia, mientras perdía posiciones.

P13 and P15 in Austria. pic.twitter.com/igRTIO5rgY — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 28, 2026 El panorama tampoco fue alentador para Pierre Gasly. El francés finalizó 13° y quedó fuera de la zona de puntos por primera vez en la temporada 2026, en una carrera que expuso nuevamente las limitaciones de Alpine. Mientras Mercedes festejó un doble podio y consolidó su crecimiento, la escudería francesa se marchó de Austria con más interrogantes que respuestas de cara a las próximas fechas del campeonato.