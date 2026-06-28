Video: el inesperado gesto de Franco Colapinto al superar a Checo Pérez en el GP de Austria

El piloto argentino, Franco Colapinto, dejó una imagen llamativa en plena recuperación durante la carrera en Austria.

Franco Colapinto dejó una llamativa imagen durante el Gran Premio de Austria 2026. Luego de una largada complicada, en la que perdió varias posiciones por problemas de potencia, el piloto argentino comenzó a recuperar terreno y superó en pista a Sergio “Checo” Pérez.

Tras concretar el adelantamiento, las cámaras captaron a Colapinto realizando un gesto con una de sus manos que pareció una señal de disculpas hacia el piloto mexicano. La maniobra no pasó a mayores, pero el momento rápidamente se viralizó entre los fanáticos de la Fórmula 1.