"No es venganza, es justicia": Nahuel Gallo apuntó contra Diosdado Cabello y funcionarios venezolanos

El gendarme argentino Nahuel Gallo publicó un extenso mensaje en su cuenta de X (exTwitter) en el que identificó a diferentes funcionarios venezolanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) , a quienes atribuye responsabilidades por lo ocurrido durante los 448 días que permaneció detenido . En su exposición, señaló directamente a Diosdado Cabello como el “principal responsable político” de lo que calificó como su secuestro y sostuvo que el dirigente conocía dónde se encontraba.

“Yo era ‘el preso de Diosdado’”, expresó Gallo. Según afirmó, Cabello habló públicamente sobre él y sobre una supuesta acusación por espionaje. A partir de allí, el mensaje enumera nombres relacionados con la DGCIM, el penal El Rodeo I y la estructura judicial que intervino en su caso.

Entre los primeros señalados aparece Javier Marcano Tábata , a quien Gallo identificó como director de la DGCIM durante su cautiverio. También mencionó a Alexander Granko Arteaga , a quien vinculó con la estructura de Asuntos Especiales de ese organismo y describió como una figura señalada públicamente por su rol dentro de ese aparato.

Nahuel Gallo corrió la media maratón de Buenos Aires y señaló que todavía hay ciudadanos de distintas nacionalidades atravesando las mismas condiciones de aislamiento y falta de garantías que él sufrió durante sus 448 días de cautiverio.

El planteo de Gallo apunta ahora especialmente hacia esa estructura. En su mensaje aseguró que quiere determinar quiénes fueron los hombres que lo recibieron, quiénes participaron de sus interrogatorios, quiénes lo trasladaron y quiénes dieron las órdenes durante el período en el que estuvo detenido. El reclamo incluye además uno de los aspectos que, según explicó, dificultó conocer las identidades durante su permanencia bajo custodia. Gallo afirmó que los uniformados que tenían contacto con los detenidos utilizaban seudónimos y mantenían sus rostros cubiertos, por lo que sus verdaderos nombres fueron conocidos posteriormente.

“Porque detrás de cada uniforme, cada capucha y cada seudónimo había una persona ”, sostuvo. Su objetivo, agregó, es que esas personas sean identificadas y respondan ante la Justicia por las acciones que les atribuye.

El Rodeo I y los funcionarios mencionados

Gallo también se refirió a El Rodeo I, el penal donde afirmó haber permanecido durante su cautiverio. En ese tramo de su publicación mencionó a Carlos Enrique Rincones Serven, alias “Tiburón”, a quien identificó como director del establecimiento durante el primer período de su detención.

Posteriormente, según su relato, Alexander José Martínez Endeiza, conocido como “Pater”, asumió funciones de dirección. Gallo remarcó que, durante su permanencia en el establecimiento, los detenidos no conocían los nombres reales de quienes estaban a cargo o mantenían contacto directo con ellos, por lo que volvió a insistir sobre la necesidad de reconstruir responsabilidades individuales.

La Justicia venezolana y el avance de la causa en Argentina

La publicación de Gallo también apunta contra funcionarios de la estructura judicial venezolana. Entre ellos mencionó a Tarek William Saab, a Farik Karín Mora Salcedo y al juez Carlos Enrique Liendo Acosta, a quien señaló por haber intervenido en el proceso que derivó en una acusación por terrorismo. Sobre este último, aseguró que nunca mantuvo una comunicación directa y sostuvo que no tuvo “un verdadero debido proceso”.

Al mismo tiempo, Gallo afirmó que ya solicitó ante la Justicia argentina la detención y captura internacional de cinco funcionarios vinculados con su caso, aunque no precisó sus identidades ni el estado de ese pedido. Además, anticipó que ahora buscará identificar a los integrantes de la DGCIM que, según denunció, participaron de sus interrogatorios, traslados y torturas. “448 días no se olvidan. La verdad tampoco. No es venganza. Es justicia”, concluyó.