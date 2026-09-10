Jugaba en un modesto club inglés y de repente lo eligieron rey en Uganda

Hay historias que parecen escritas para una película. Uganda quedó en el centro de una de ellas después de que George Desmond Kamurasi, arquero y capitán de un modesto equipo de fútbol inglés, apareciera como el elegido para convertirse en rey del histórico Reino de Tooro. El futbolista pasó en cuestión de días de defender un arco en Londres a tener frente a él la posibilidad de gobernar una monarquía tradicional africana.

Kamurasi tiene 36 años y juega como arquero en el SE Dons, un club del sureste de Londres que compite en las categorías inferiores del fútbol inglés. Además de ser capitán del equipo, trabaja vinculado al fútbol juvenil y construyó buena parte de su vida en Reino Unido.

Todo cambió después de la muerte de su primo, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, rey de Tooro, ocurrida el 27 de agosto mientras recibía tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos. El monarca tenía apenas 34 años y también había protagonizado una historia particular: había llegado al trono en 1995 cuando tenía solamente tres años.

Tras la muerte de Oyo, el comité encargado de la sucesión comenzó a analizar a los integrantes de la familia real que podían asumir el cargo. Kamurasi fue colocado en el primer lugar y recibió la propuesta de convertirse en el nuevo rey de Tooro, un reino tradicional ubicado en el oeste de Uganda.

El futbolista fue la primera opción para ocupar el trono de Tooro, pero finalmente rechazó asumir como rey.

El salto era enorme. Apenas unos días antes seguía jugando con el SE Dons e incluso había participado de una victoria por 2-0 ante Erith Town en las rondas preliminares de la FA Cup. El Reino de Tooro, en cambio, representa culturalmente a una población cercana a las 800.000 personas.

Sin embargo, la historia tuvo otro giro. Según explicó un integrante del Comité Real de Sucesión, Kamurasi rechazó finalmente la posibilidad de convertirse en monarca, argumentando que sus responsabilidades personales no le permitían asumir todas las obligaciones vinculadas con el trono. El futbolista vive en Reino Unido junto a su familia y ya existían dudas sobre si estaba dispuesto a abandonar esa vida para instalarse en África.

Uganda eligió finalmente a otro rey

Después de la negativa del arquero, el proceso continuó y el clan real anunció como nuevo monarca a Edward Rukidi Kijanangoma, primo del fallecido Oyo y periodista de la Uganda Broadcasting Corporation. La elección, de todos modos, abrió una disputa dentro de la propia familia real por la sucesión.

Hay además una aclaración importante: Kamurasi no iba a transformarse en el rey de todo Uganda. El país es una república, pero dentro de su territorio existen varios reinos tradicionales reconocidos, entre ellos Tooro. Sus monarcas no gobiernan el Estado nacional, aunque conservan una enorme importancia cultural y ceremonial.