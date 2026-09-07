La Justicia dejó en suspenso el testimonio de Chiqui Tapia por la detención Nahuel Gallo en Venezuela

La Cámara Federal porteña confirmó este lunes que, por el momento, Claudio “Chiqui” Tapia no será citado a declarar como testigo en la causa que investiga a jerarcas del régimen venezolano por la detención de Nahuel Gallo . Los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron correcta la decisión de su par de primera instancia Sebastián Ramos de dejar pendiente la medida y evaluar más adelante si resulta necesaria para la investigación.

El planteo había sido impulsado por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien pidió que Tapia explicara las circunstancias que rodearon la liberación y el traslado de Gallo a la Argentina. La querella, representada por el penalista Tomás Farini Duggan, también consideró que el testimonio podía aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido.

Sin embargo, la cámara entendió que el juez Ramos no había rechazado definitivamente la medida prueba, sino que había considerado que “de momento no resultaría pertinente” para el objeto de la investigación.

En ese marco, Llorens y Bertuzzi recordaron que tanto los fiscales como las querellas pueden proponer medidas de prueba, pero “la decisión final sobre la realización de una diligencia probatoria y el momento de su efectiva materialización recae exclusivamente en el magistrado a cargo de la instrucción”.

La causa por torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos tramita en los tribunales federales de Comodoro Py bajo el principio de jurisdicción universal y tiene como principal imputado al mandatario venezolano detenido en los Estados Unidos, Nicolás Maduro Moros, donde se busca determinar su responsabilidad y la de otros funcionarios de su gobierno, además por los hechos denunciados por el gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció detenido en ese país durante 448 días después de haber viajado al país para encontrarse con su pareja y su hijo.

Nahuel Gallo. Gendarme argentino. Agustín Tubio / MDZ

La intervención de Tapia quedó bajo la lupa judicial a partir de las gestiones que rodearon el regreso de Gallo. Según los antecedentes incorporados por la querella, la AFA habría participado en las negociaciones que terminaron con la liberación del gendarme, en coordinación con autoridades del fútbol venezolano y otros actores. También se informó que Tapia mantuvo una videollamada con Gallo poco antes de que abordara el avión que lo trasladó nuevamente a la Argentina.

La querella pretendía que el titular de la AFA aportara información sobre las personas que participaron de las gestiones y sobre los contactos mantenidos con funcionarios venezolanos. La intención era determinar si ese testimonio podía contribuir a identificar a quienes tuvieron intervención en la detención y en las condiciones en las que Gallo permaneció privado de su libertad.

No obstante, la resolución de la Cámara no cierra esa posibilidad al indicar que “tampoco se observa un rechazo final” del juez Ramos, quien puede volver a analizar el pedido si considera que el testimonio se vuelve pertinente.