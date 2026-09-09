Kicillof criticó el modelo de Milei en Misiones y evitó hablar de candidaturas para 2027

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , criticó en Misiones el modelo económico que lleva adelante el presidente Javier Milei y cuestionó sus efectos sobre las economías regionales, los salarios, el consumo y la actividad productiva.

Durante su visita a Posadas, donde desarrolló una agenda oficial junto al gobernador misionero Hugo Passalacqua , Kicillof sostuvo que “ el modelo económico nacional se sostiene sobre tres pilares : salarios bajos, tipo de cambio atrasado y desregulación”.

El mandatario bonaerense recorrió la Escuela Secundaria de Innovación y la Biofábrica Misiones. También visitó una empresa yerbatera de Apóstoles. Por la tarde-noche participó de una actividad político-partidaria en la sede del Partido Justicialista de Misiones, donde fue recibido por el presidente del PJ misionero, César Humada, militantes y asistentes.

Durante sus declaraciones a la prensa provincial, Kicillof afirmó que la caída de los salarios, las jubilaciones y el consumo afecta especialmente a los pequeños productores, trabajadores, comerciantes e industriales de las provincias. El gobernador bonaerense también rechazó la idea de que pueda existir una macroeconomía ordenada mientras la economía cotidiana atraviesa dificultades.

“¿Qué es la macroeconomía si no la suma de todas las microeconomías? ¿Qué es la economía nacional si no el conjunto de los sectore s que producen, las familias que consumen y las personas que trabajan?”, planteó. En ese sentido, consideró una “ gran mentira” afirmar que la macroeconomía funciona correctamente cuando, según sostuvo, la mayoría de las actividades productivas, comerciales y laborales están en crisis.

Kicillof, duro con el Gobierno Nacional: "No hay macroeconomía ordenada"

“La microeconomía es la vida de la gente. No puede haber una macro bien y una micro toda mal”, afirmó. También cuestionó la teoría del derrame y las promesas oficiales de una recuperación automática después del ajuste. Recordó los pronósticos iniciales de una recuperación en forma de “V” y aseguró que ese crecimiento no llegó a los hogares ni a las pequeñas empresas.

“Bajar la inflación matando el consumo, el salario, el crédito y la actividad económica es la paz de los cementerios”, expresó, en una referencia al economista John Maynard Keynes.

La crisis yerbatera y el reclamo por la regulación

Kicillof sostuvo que los problemas de la actividad yerbatera forman parte de una crisis más amplia que afecta a las economías regionales de todo el país: "El que sufre es el trabajador y el que tiene la pequeña producción”.

El gobernador bonaerense comparó la situación de Misiones con las dificultades que, según señaló, enfrentan productores de ajo, cebolla, tomate, uva, flores y algodón, entre otras actividades agropecuarias de Buenos Aires y distintas provincias.

Qué dijo Kicillof sobre el precio de la yerba

Kicillof recordó su experiencia como ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y reivindicó la participación del Estado en la determinación del precio de la hoja verde y la yerba canchada.

Según explicó, cuando no existe una regulación que permita distribuir los ingresos dentro de una cadena productiva, el sector con menor poder termina absorbiendo las pérdidas: "Si no se determina un precio que permita distribuir dentro de la cadena yerbatera qué parte del ingreso le corresponde a cada sector, obviamente sufre el que tiene menos poder”, sostuvo.

En ese contexto, destacó el papel que tuvo el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) durante anteriores gobiernos nacionales.

Kicillof señaló además que Passalacqua le transmitió la gravedad de la situación que atraviesan los productores. Según indicó, mientras hace dos años reclamaban un valor de $505 por kilo, actualmente estarían recibiendo alrededor de $250, pese a la inflación acumulada.

“Son números de desastre, de catástrofe”, afirmó, y atribuyó la situación a la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y al debilitamiento de las atribuciones del INYM.

Tipo de cambio y economías regionales

El mandatario bonaerense extendió su análisis a otras actividades productivas de Misiones, entre ellas la industria forestal, la construcción, la fabricación de muebles y las producciones exportadoras, como el té.

Según Kicillof, la caída del mercado interno afecta directamente a las empresas que dependen del consumo nacional, mientras que el atraso cambiario reduce la rentabilidad de las exportaciones: "No es porque el té misionero o argentino sea peor ni porque sus productores, trabajadores o empresarios sean ineficientes. Es una cuestión cambiaria”, remarcó.

Para el gobernador bonaerense, el esquema económico nacional se apoya en salarios bajos, un tipo de cambio atrasado y la desregulación.

Kicillof pidió mayor presencia del Estado nacional en el interior

Durante su visita, Kicillof también reclamó una mayor presencia del Estado nacional en las provincias: "El federalismo no es que cada provincia se arregle sola. Eso es abandono, no federalismo".

Según sostuvo, la recesión no solamente afecta a las familias y las empresas, sino también a los gobiernos provinciales y municipales, que reciben menos recursos mientras deben sostener los servicios públicos y responder a demandas sociales crecientes.

En ese marco, cuestionó las visitas de corta duración de funcionarios nacionales a las provincias y apuntó contra lo que consideró recorridas de carácter electoral: "Venir un rato, hacer un show, sacarse una foto e irse rodeado de un dispositivo no es conocer, visitar, escuchar ni comprender los problemas”, afirmó, en referencia a la presencia del presidente Milei y otros funcionarios nacionales durante unas horas el viernes anterior en Iguazú.

Los elogios de Kicillof a la educación y la innovación de Misiones

Durante su recorrida junto a Passalacqua y funcionarios provinciales, Kicillof destacó los proyectos que conoció en Misiones.

El gobernador bonaerense se mostró particularmente interesado en el modelo pedagógico de la Escuela Secundaria de Innovación y en las actividades científicas y productivas de la Biofábrica Misiones: "Buenos Aires posee un sistema educativo de enormes dimensiones, con aproximadamente cinco millones de estudiantes. Reconozco que mi provincia tiene experiencias para aprender de otros distritos”.

El gobernador bonaerense, en Misiones con estudiantes secundarios

También calificó a la Escuela de Innovación como “un proyecto original y hermoso” y valoró que fueran los propios estudiantes quienes le explicaran su funcionamiento.

Además, destacó la intención del Gobierno misionero de ampliar esa experiencia y trasladar sus herramientas pedagógicas a otros establecimientos educativos.

Qué dijo Kicillof sobre una candidatura presidencial en 2027

Durante su visita a Misiones, Kicillof evitó hablar de una eventual candidatura presidencial para 2027: "No es momento de hablar de ese tema”, respondió al ser consultado, aunque planteó que este año debe estar destinado a construir una alternativa política amplia frente al oficialismo nacional.

El gobernador bonaerense sostuvo que existen sectores provenientes del peronismo, el radicalismo, el desarrollismo y otras tradiciones democráticas que rechazan aspectos centrales del programa libertario.

También cuestionó la cercanía de Milei con movimientos de ultraderecha internacional y advirtió sobre el deterioro de la relación diplomática con Brasil: "¿Qué hace la Argentina sin Brasil?”, preguntó, al reclamar una política exterior orientada por “el interés nacional y no por las afinidades ideológicas personales del Presidente”.

Sin embargo, convocó a construir una propuesta amplia desde las provincias, con participación de los sectores productivos, los trabajadores y distintas fuerzas políticas: "El lugar que ocupe a partir del 10 de diciembre del 2027 será el que tenga que ocupar. No quiero anteponer una candidatura ni una campaña electoral a una construcción que debe hacerse desde abajo y desde las provincias".

La crítica a las PASO y al Gobierno nacional

El gobernador bonaerense también sostuvo que el Gobierno nacional buscaría eliminar las PASO para favorecer una eventual reelección de Milei, impedir la organización de la oposición y neutralizar posibles disputas internas dentro del oficialismo.

En ese contexto, afirmó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendría como principal misión política trabajar para asegurar la continuidad del Presidente. Kicillof también rechazó que la distribución de recursos a las provincias pueda ser utilizada como mecanismo de presión para conseguir votos legislativos.