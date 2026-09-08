Juegos Bonaerenses: Axel Kicillof repartió $2.000 millones a municipios, con porciones grandes a unos y migas a otros

Axel Kicillof autorizó, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires , un desembolso multimillonario para la etapa regional de los Juegos Bonaerenses . La transferencia de más de $2.000 millones expone notables desequilibrios entre municipios amigos y castigados. Una llamativa discriminación con asignación de cero recursos para una intendencia.

A través del Decreto N° 1360/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y sus ministros Andrés Larroque, Pablo López y Carlos Bianco, el gobierno bonaerense habilitó una caja no reintegrable de $2.125.163.640 . La masa de fondos “frescos” tiene como destino explícito la financiación de la 35° edición de los tradicionales Juegos Bonaerenses en su fase regional.

Al tratarse de aportes "no reintegrables", los municipios no deberán devolver ni un solo peso a las arcas provinciales. La única exigencia del ejecutivo provincial recae en la rendición formal del dinero consumido ante el Tribunal de Cuentas bonaerense, organismo que suele revisar los números del ejecutivo y los municipios mucho tiempo después de que “la música del evento se haya apagado”.

El desglose de los envíos muestra un favorecimiento dispar. Por ejemplo, el municipio de Patagones lidera holgadamente el listado tras asegurarse la suma de $37.134.950; seguido de cerca por Pehuajó que percibirá $36.869.050. El ranking de los 4 municipios que más recursos recibieron lo completan General Arenales ($30.607.600) y Chacabuco ($30.234.120).

Mas atrás en el podio se encuentran los municipios de: Olavarría ($28,1 millones), Tandil ($27,4 millones), 25 de Mayo ($26,6 millones) y Nueve de Julio ($26,6 millones).

Migajas para el Conurbano y el municipio que no recibió ni un centavo

Llamativamente los distritos del conurbano, recibieron montos infinitamente menores con respecto a los municipios del interior. Ituzaingó se ubica en el fondo del listado Excel con apenas $4.494.500, flanqueado por José C. Paz ($5,6 millones) y San Isidro ($6,3 millones), mientras que Hurlingham debió conformarse con $6,5 millones.

Sin embargo, el dato político más picante que exhibe el anexo del decreto firmado por el gobernador es el municipio de Villarino, gobernado por el intendente vecinalista Carlos Bevilacqua. Villarino aparece con $0 en las tres categorías presupuestarias, quedando explícitamente caratulado dentro del expediente oficial bajo la categoría de comuna "sin apoyo".

Discrecionalidad en medio de la caja política

Es de destacar que, en el desagregado del gasto, el componente puramente deportivo absorbe el 81% de la partida ($1.722,4 millones), dejando saldos menores para las disciplinas de Cultura ($145,8 millones) y actividades para la tercera edad ($256,8 millones).

El reparto discrecional reactiva la histórica polémica sobre los criterios que utiliza el gobierno de Axel Kicillof a la hora de soltar recursos a los intendentes. Mientras que para algunos jefes comunales el acompañamiento de la gobernación resulta generoso para bancar la logística deportiva, para otros la chequera de calle 6 parece estar trabada por cuestiones que trascienden el deporte.