El ajuste de Axel Kicillof a los municipios obligó a un intendente a aplicar multas a propiedades en mal estado

La agudeza de los intendentes para mantener a flote las arcas municipales, ante la merma de los fondos coparticipables girados a los municipios por la administración de Axel Kicillof , pega de lleno en los bolsillos de sus vecinos. En la localidad bonaerense de General Alvear, Ramón Capra busca aprobar una ordenanza para aplicar multas a quienes tengan propiedades en mal estado.

Como venimos contando en MDZ , el desplome de los fondos coparticipables girados por la administración Kicillof a los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), puso en alerta a los intendentes, especialmente de la oposición, que vieron cómo disminuyeron sus recursos con respecto al año anterior.

Motivo por el cual se vieron obligados a agudizar el ingenio, en perjuicio de sus vecinos, para no desfinanciar las arcas municipales . El caso del municipio de General Alvear, donde el intendente Ramón Capra busca sancionar con multas millonarias a quienes no tengan en “condiciones” sus propiedades, es una muestra del festival de tasas y ordenanzas, algunas absurdas, que reinan en los municipios bonaerenses.

General Alvear es un municipio de la Septima Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, según el último censo tiene menos de 14 mil habitantes. Como diría un viejo refrán popular, “Pueblo chico, infierno grande”, para graficar el descontento que generó la ordenanza impulsada por el intendente bajo el argumento de "seguridad y salubridad" para la población. Cuando el trasfondo encierra una estrategia de recaudación, mediante multas de alto impacto en inmuebles y baldíos en mal estado.

La normativa, impulsada por el intendente radical, establece que todo propietario está obligado a mantener su inmueble en condiciones óptimas desde el cordón de la vereda hasta el contrafrente. El incumplimiento de la norma, de ser aprobada por el consejo deliberante local, tendrá multas de hasta $1.657.900. Valores considerables para una comunidad pequeña del interior bonaerense, que refleja la desesperación de los intendentes para robustecer las arcas municipales ante la falta de oxígeno financiero desde el gobierno de Kicillof .

Una ordenanza contra vecinos "desprolijos" que no es nueva en la provincia de Buenos Aires

Es de destacar que la ordenanza propuesta por el intendente de General Alvear, Ramón Capra, no es algo nuevo en los municipios bonaerenses, ya que una norma similar se aplica en General Viamonte, donde cobran recargos del 100% en las tasas de servicios urbanos para viviendas deshabitadas o construcciones abandonadas.

En cambio, en Moreno y en municipios de la costa Atlántica bonaerense endurecieron la presión fiscal sobre los terrenos baldíos “descuidados”.

La lógica aplicada por algunos intendentes ante la menor cantidad de fondos coparticipables enviados por el ejecutivo provincial es trasladar el costo de la crisis directamente a los bolsillos de los vecinos.

Mientras Kicillof denuncia el "ahogo" financiero del gobierno Nacional, los intendentes de la oposición y algunos oficialistas, en voz baja, denuncian que el Ejecutivo provincial aplica la misma receta con los municipios. El CUD 2026 fue un golpe importante para algunos municipios, especialmente para los que tienen menos habitantes. Motivo por el cual los jefes comunales opositores denuncian que con el sistema actual se premian variables de salud muchas veces "infladas" estadísticamente, castigando la eficiencia administrativa y dejando a municipios del interior en una situación de orfandad financiera.