La Noche de los Lápices: estudiantes kirchneristas acusan a Axel Kicillof de negar micros porque piden la libertad de Cristina

La interna peronista sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas la Federación de Estudiantes Secundarios de la Provincia de Buenos Aires (FES) cruzó duramente a un ministro de Axel Kicillof por negarse a dar los micros para la marcha del 16 de septiembre por los 50 años de La Noche de los Lápices.

La excusa esgrimida por Andrés “El Cuervo” Larroque , titular de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, fue la falta de recursos, aunque para los pibes el trasfondo es la disputa de poder entre las tribus peronistas.

A días de conmemorarse los 50 años de La Noche de los Lápices , la marcha que cada año moviliza a miles de estudiantes secundarios bonaerenses quedó envuelta en medio de la interna peronista .

Los referentes de la Federación de Estudiantes Secundarios salieron de la reunión con Andrés “El Cuervo” Larroque con las manos vacías y dispuestos a cobrar la traición de quién fuera uno de los fundadores de La Cámpora.

Desde la cartera conducida por el excamporista les bajaron la persiana diciéndoles que no tenían dinero ni movilidad para trasladar a los pibes desde el conurbano y el interior bonaerense a La Plata para marchar por un nuevo aniversario de una noche que enlutó a los estudiantes secundarios.

La respuesta del Ejecutivo bonaerense provocó en los dirigentes secundarios un malestar inmediato. La indignación no responde únicamente a la negativa ministerial a pagar la logística, sino al contraste evidente con la agenda de un gobernador en campaña.

Los estudiantes denuncian que los recursos provinciales no escasearon para sostener la logística de los recientes despliegues del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), ni para los viajes a otras provincias y al exterior de Axel Kicillof.

"Cristina Libre": la bandera que frenó la plata los colectivos

Detrás de la excusa del “no hay plata” se esconde un condicionamiento político explícito. La tensión escaló a punto de ebullición cuando los estudiantes secundarios dejaron en claro en el encuentro que la consigna principal de la columna de la Federación de Estudiantes Secundarios de este año es "Cristina Libre".

La demanda de los estudiantes por la libertad de la expresidente habría caído como un balde de agua helada en los despachos de la gobernación, donde lo único importante es organizar el territorio para el proyecto presidencial de Kicillof.

Fuentes consultadas por MDZ, en La Federación de Estudiantes Secundarios calificaron la medida del Ejecutivo provincial como una apretada institucional jamás vista, manifestando preocupación ante lo que consideran un intento abierto del kicillofismo por imponer condiciones sobre el armado de la movilización, denunciando que la “entrega de colectivos” pasó a ser un garrote de presión para moldear las pancartas de los estudiantes.

Ante una pregunta de este cronista a uno de los referentes del espacio estudiantil, la respuesta fueron dardos hacia el ministro de Axel Kicillof: "Mientras que 'El Cuervo' Larroque se dedica a hacerle actos al gobernador, esta vez no quiere poner recursos por la movilización de estudiantes a 50 años de La Noche de los Lápices. Esto le hace daño al gobernador, ya que hasta Scioli y Vidal pusieron los micros cuando era el 16 de septiembre y en ningún momento condicionaron las consignas. Pareciera que si no sos del MDF no hay micros”.

Y cargando contra el pasado de Andrés Larroque disparó: “Es inexplicable que ahora 'El Cuervo' se tire contra los pibes por sus diferencias con Cristina, a quién le debe todo lo que es”.

Cabe destacar que, en la tarde del martes las partes se volvieron a reunir para delinear los cortes de calle y los alcances del operativo para la marcha conmemorativa por un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices en La Plata. Y ante una nueva negativa del Ejecutivo de hacerse cargo de los costos de la logística los representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios abandonaron el encuentro.

Entre la lealtad partidaria y la autonomía histórica

La disputa pone de relieve el nivel de fractura que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, la necesidad del Movimiento Derecho al Futuro de blindar la figura del gobernador y despejar cualquier sobreimpresión del kirchnerismo en actos masivos. Y por el otro, una generación de pibes militantes que rechazan tener que someter sus reivindicaciones al filtro del presupuesto provincial, que abre la billetera dependiendo de que lado de la interna peronista sea la manifestación.