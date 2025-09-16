Nuevo audio de CFK: qué mensaje le envió a los estudiantes por la Noche de Los Lápices

La expresidenta Cristina Fernández Kirchner volvió a intervenir en la escena política con un audio para sus seguidores. Esta vez fue en el marco del acto estudiantil por los 49 años de la Noche de los Lápices en La Plata.

Ante la escucha de los estudiantes secundarios, la exmandataria rememoró a uno de los jóvenes desaparecidos de aquella trágica noche. “La primera imagen es la de mi casa en La Plata, la casa que era de mis viejos, más precisamente la cocina de mi casa, donde conocí a Claudito de Acha, compañero de mi hermana del Colegio Nacional, uno de los compañeros desaparecidos”, relató.

Además, recordó su conmoción al haber vuelto a encontrar el nombre de Claudio en un monolito en Jerusalén, descubriendo allí que “por su madre, Claudio era judío”.

Claudio de Acha tenía 17 años y era alumno del Colegio Nacional cuando fue secuestrado la madrugada del 16 de septiembre de 1976 junto a María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero, Horacio Ungaro y los sobrevivientes Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

CFK cargó contra Javier Milei

La expresidenta aprovechó su intervención grabada desde su domicilio en San José 1111, donde cumple su pena por la causa Vialidad, para trazar un paralelismo entre el golpe de 1955 (también un 16 de septiembre), la dictadura cívico-militar de 1976 y el gobierno de Javier Milei.

“Ambas imágenes para mí están definitivamente ligadas porque precisamente la dictadura cívico-militar que comenzó en el 76 no solo desapareció a estudiantes secundarios que luchaban por el boleto estudiantil junto a otros 30.000, sino que también hizo desaparecer a una Argentina donde el trabajo y la producción ordenaban la vida de las familias y la economía de nuestro país”, afirmó.

A continuación, vinculó este contexto con la gestión libertaria: “Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas. Sumado a la estigmatización y a la supresión del adversario político, algo que vimos muy claramente en estas últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, bajo la consigna ‘kirchnerismo nunca más’”, lanzó CFK.

Por último, cerró con un mensaje alentador para la juventud: “Tengo plena confianza en ustedes, en los jóvenes de nuestro país que van a poder finalmente correr el velo para contar la verdadera historia y poder cambiarla de una vez por todas”.