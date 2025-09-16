A 100 días de la condena, el kirchnerismo convoca este sábado a una marcha en apoyo a CFK

Tras cuestionar el plan económico del Gobierno , Cristina Kirchner organiza ella misma una marcha en su apoyo al cumplirse 100 días de que sea condenada por corrupción, en el marco de la Causa Vialidad.

“ARGENTINA CON CRISTINA: 100 días de la injusta condena”, ésta es la consigna desde el Instituto Patria al referirse a una movilización que se hará este sábado frente a su casa ubicada en la calle San José 1111, barrio porteño de Constitución, donde cumple una prisión domiciliaria por 6 años.

“El próximo sábado 20 de septiembre se cumplen 100 días de la injusta condena y proscripción a la principal líder opositora al gobierno de Milei, dos veces presidenta de la Nación y actual titular del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner . En ese marco, se realizó hoy una reunión en Matheu 130 para definir diferentes acciones políticas de la campaña Argentina con Cristina”, informaron desde La Cámpora.

Dirigentes de diferentes espacios políticos que integran Fuerza Patria, se hicieron presentes la tarde del martes en la sede del PJ Nacional y definieron “como acción central la movilización a San José 1111”.

“El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional Argentina con Cristina, profundizando acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ Nacional al cumplirse además tres meses de la Plaza de la Dignidad, que convocó a cientos de miles de argentinos y argentinas a manifestarse en defensa de la principal líder opositora a Milei”, señalaron los organizadores K.

Por último, se estableció que en el Día de la Lealtad peronista, a celebrarse el próximo 17 de octubre y a 9 días de la elección nacional, se realizará una Caravana Nacional, denominada "Leales de corazón". La misma será en formato de peregrinación, desde 12 distintos puntos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D'Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla.

CFK hizo un durísimo posteo contra el Gobierno

La extitular del Senado hizo un explosivo posteo en redes sociales cuestionando la cadena nacional de Javier Milei y asegurando que, si no cambia el rumbo económico, se vendrá “una verdadera bomba de tiempo”.

“Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”, expresó la titular del PJ, que, en el comienzo de su “carta”, dijo: "Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!”.