El escueto mensaje de Anabel Fernández Sagasti y las reacciones del PJ local al triunfo de Buenos Aires

Amplia victoria bonaerense del peronismo , que mira de cerca el PJ de Mendoza . El frente opositor al Gobierno de Javier Milei superó en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires por al menos 13 puntos a la Libertad Avanza en lo que se convierte en una victoria contundente en una jurisdicción clave a nivel nacional, justamente en la previa a las elecciones para el Congreso el 26 de octubre.

Lo celebró Cristina Fernández de Kirchner a través de un posteo muy crítico contra Milei y también desde su balcón en el departamento de calle San José, donde se mostró saludando a la militancia que en la previa a que se conocieron los resultados del escrutinio ya se había congregado. Su fiel seguidora, la mendocina Anabel Fernández Sagasti , se hizo eco de la victoria apenas reporteando ese mensaje de su jefa política y expresando un escueto "¡26 de octubre más que nunca!".

El mensaje de Cristina Fernández Kirchner es amplio y arranca con su marca registrada: "¿Viste Milei?". En él, lo acusa de "banalizar y vandalizar" el Nunca Más, de "reírse de la muerte y el dolor de tus oponentes", de "señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados". Todo -agregando- "mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal". También lo exhorta a "salir de la burbuja", porque "se está poniendo heavy".

Finalmente, ya en tono electoral al que se hizo eco la senadora mendocina, señaló: "Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!"

Para cerrar, dejó otro mensaje para el presidente: "Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'".

La palabra de la conducción peronista en Mendoza

Quien sí se explayó en el análisis es el presidente del Partido Justicialista en la provincia de Mendoza, Emir Félix, quien expresó: "La elección de Buenos Aires es la clara muestra del descontento de la población con el ajuste, la pérdida de empleo, la falta de rumbo económico y la violencia".

"Los argentinos están tomando nota de la crueldad del gobierno nacional y lo hacen saber en las urnas. El Presidente debe actuar con responsabilidad y modificar inmediatamente el rumbo", agregó. Y concluyó con un mensaje de cara al26 de octubre: "En Mendoza sumamos fuerzas para ponerle un límite a Javier Milei".

La candidata K

El sector kirchnerista del PJ de Mendoza también tuvo su representación en las redes por intermedio de la candidata a diputada nacional (la única de ese sector en la lista) Marisa Uceda, quien expresó: "El pueblo habló en PBA. Fuerza Patria gana porque la gente se cansó de los gritos, de perder laburo, de que se metan con médicos y docentes, de que el sueldo no alcance y de que castiguen a los jubilados".

En campaña, concluyó: "El 26/10 vamos a ponerle un límite a este gobierno de crueles en todo el país".