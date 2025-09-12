Máximo Kirchner y otros referentes de La Cámpora fueron lapidarios con Kicillof, pese a la victoria

El categórico triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses de este domingo no interrumpió la fuerte interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. En La Cámpora sostienen que la mejor decisión era no haber desdoblado y unificar la estrategia política para las elecciones nacionales, asegurando que la reciente victoria es “multicausal” y no por la arriesgada, pero exitosa apuesta del gobernador.

En el marco de una reciente entrevista, el diputado Máximo Kirchner señaló que “quienes crean que el triunfo del domingo fue de Axel está muy bien, que festejen, para mí ganó la gente". De esta manera, coincidió con la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza , quien defendió la postura de CFK.

Acto seguido, Máximo Kirchner apuntó contra Javier Milei : “Decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo”.

“Me acuerdo de que en el circo, el zafarrancho que armó el Presidente en la hermosa localidad de Moreno, decía que la gente tenía que votar en defensa propia, y la gente lo hizo. Eligió, gracias a Dios, la boleta del peronismo”, agregó el legislador en el streaming Gelatina.

Por su parte, Facundo Tignanelli, el jefe del bloque de diputados de UxP en la Legislatura y reelecto en la lista de la tercera sección que encabezó Verónica Magario fue tajante contra el gobernador: “Cristina hace cien días que está presa, Axel nunca la visitó, y nosotros no hacemos una novela de eso”.

El dirigente, de máxima confianza con el hijo de Cristina Kirchner, criticó a Kicillof por no visitar a la titular del Instituto Patria, quien está presa por corrupción en su casa ubicada en el barrio de Constitución: “Lula la visitó, [el gobernador] Quintela, que la quiso enfrentar, también la visitó; Massa, Moreno y Grabois, también”. “No por eso nosotros estamos diciendo que no la reconoce como presa política”, añadió, en diálogo con La Nación.

“Terminemos con las pavadas de si Cristina la llamó o no la llamó”, recalcó y sumó: “Basta de ir a un programa de televisión a decir que Lula lo llamó y Cristina no. Lula visitó a Cristina en su departamento y Axel no, nosotros no hacemos una novela de eso”.

“¿Insisten con la idea de que estuvo mal el desdoblamiento?”, se le preguntó a Tignanelli. “Nosotros celebramos el triunfo de septiembre, pero las políticas de Milei no se enfrentan desde un Concejo Deliberante, se enfrentan desde el Congreso”.