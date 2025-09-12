Javier Milei pisa el acelerador tras la derrota en Buenos Aires: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, y en medio de un reordenamiento político en el Gobierno, el oficialismo nacional pisó el acelerador para los comicios del 26 de octubre. El presidente Javier Milei se puso al frente de la campaña y lanzó un spot con un fuerte mensaje.

“Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro”, inició el libertario.

En el spot de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich advierte: “Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla”.

En esa línea, el candidato a diputado nacional, Alejandro Fargosi, agrega: “En octubre tenemos que elegir, o cambiamos de forma definitiva o volvemos para atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura.

Para cerrar, Milei vuelve a dar la cara por las campaña para elecciones legislativas, y sentencia: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Los spots de la Libertad Avanza en modo campaña

Con el foco en dar un batacazo el 26 de octubre y contrastar la derrota electoral contra Fuerza Patria el pasado domingo, La Libertad Avanza se puso en marcha con la campaña y subió 24 videos con los principales candidatos de cada provincia.

Las frases de cabecera afirman: “En octubre tenemos que elegir, o cambiamos en forma definitiva, o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura”, y concluyen con el contundente cierre del presidente.

Por estas horas, el Gobierno evalúa los pasos a seguir para recuperar fuerza tras los múltiples golpes seguidos. Es que, además de la derrota electoral, la herida por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sigue al rojo vivo. No obstante, sus primeras maniobras fueron admitir “errores políticos” en la campaña, y reforzar el plan económico que está en marcha.