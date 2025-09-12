Tras su discurso en la ONU, Javier Milei cenará con Scott Bessent y Kristalina Georgieva en Nueva York

En medio de la tormenta que atraviesan los mercados en el país, Javier Milei tiene previsto viajar a Estados Unidos para participar de una nueva Asamblea de las Naciones Unidas ( ONU ). Sin embargo, antes de su discurso recibirá un premio por las reformas económicas de su gestión de manos del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent , en una gala donde también estará la titular del FMI , Kristalina Georgieva .

Se trata del Global Citizen Award, una distinción que ya recibió Mauricio Macri en 2018, de manos del centro de estudios Atlantic Council. La ceremonia será el próximo 24 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la particularidad de la noche es quién le otorgará la condecoración: el secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent es un funcionario decisivo para la agenda económica del Gobierno de Donald Trump y su apoyo a la gestión de Javier Milei fue fundamental para destrabar el nuevo programa de Facilidades Extendidas por 20.000 millones de dólares que el FMI le firmó con la Argentina en abril. La aprobación era resistida por Alemania, Japón y los Países Bajos, pero pesó más el favor del norteamericano y el visto bueno de Kristalina Georgieva.

Javier Milei recibirá el Global Citizen Award del centro de estudios Atlantic Council durante su paso por Nueva York a fines de septiembre.

Para ratificar el apoyo de la Casa Blanca al libertario, el propio Bessent visitó el país el pasado abril, donde "reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas" impulsadas por Javier Milei,y lo elogió por "la pronta acción de su gobierno para reducir las barreras al comercio recíproco".

"La presidencia de Javier Milei marca una ruptura decisiva respecto del pasado. Yo creo firmemente que el presidente Milei tiene la visión, la voluntad y la capacidad de ejecución para asegurar que este país atraviese una transformación económica", enfatizó el secretario del Tesoro norteamericano durante su paso por Balcarce 50.

En ese marco, que sea él quien le entregue a Milei el galardón es interpretado como una nueva muestra de apoyo de la Casa Blanca, con quien el Gobierno continúa negociando para lograr una exención de aranceles para alrededor de 100 productos.

Reunión clave entre Milei y Bessent Foto: Gobierno Reunión clave entre Milei y Bessent Foto: Gobierno

El respaldo del FMI a Javier Milei

En la gala en el Ziegfeld Ballroom, donde también asistirán figuras como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el titular de la FIFA, Gianni Infantino, Milei también coincidirá con la propia Kristalina Georgieva. El reencuentro llegará pocas semanas después de la conversación de la economista búlgara con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le prometió que el Gobierno no modificará el rumbo económico pese a la derrota electoral frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Luego del intercambio, la vocera del FMI, Julie Kozack, brindó su apoyo a la gestión libertaria con un claro comunicado: "Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación".

El mensaje llegó en plena sacudida de los mercado luego del cachetazo electoral, mientras este viernes las acciones argentinas que cotizan en Wall Street continúan a la baja, con caídas que superan el 5% y arrastran a la Bolsa local y los bonos. En paralelo, el dólar oficial trepa 20 pesos y se vende a $1.465, mientras también suben el MEP, el CCL y el dólar blue.

luis caputo El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió al FMI mantener el rumbo económico pese al desfavorable resultado electoral. Archivo

Una parada en la ONU

Sin embargo, antes de recibir el galardón, Milei brindará un nuevo discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí se espera que ratifique su alineamiento con Estados Unidos, cuestione las críticas al accionar de Israel en Gaza y la invasión de Rusia a Ucrania, y apunte contra las dictaduras latinoamericanas de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En ese marco, Milei tendría previsto llegar a Nueva York el lunes 22 de septiembre junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Los recibirá el canciller Gerardo Werthein, que ya estará en Manhattan.

milei y trump Javier Milei podría volver a coincidir con Donald Trump en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Archivo

Será una nueva oportunidad para el mandatario argentino de coincidir con Donald Trump, que abrirá la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese marco, no se descarta un breve intercambio entre los jefes de Estado, mientras la Casa Rosada aguarda por la confirmación de una reunión bilateral antes del cierre de 2025.

Así, Javier Milei buscará regresar de Estados Unidos con un significativo respaldo geopolítico en la previa de las elecciones nacionales de octubre, donde La Libertad Avanza buscará revertir la derrota que sufrió en la provincia de Buenos Aires y garantizarse un refuerzo legislativo clave para el futuro de la gestión de cara a 2027.