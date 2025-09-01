Javier Milei retira a Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se alinea con Trump

En sintonía con Trump, Milei decidió que Argentina no busque un lugar en el Consejo de DD.HH. de la ONU, donde el país tuvo una larga participación.

El gobierno de Javier Milei resolvió que la Argentina no buscará este año un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La decisión implica que el país no presentará su candidatura para integrar el organismo con sede en Ginebra, en el que tuvo un rol constante desde el retorno de la democracia.

La instrucción fue enviada al representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, y en breve deberá ser comunicada también al delegado en Ginebra, Carlos Foradori.

Javier Milei sigue alineándose con Donald Trump La postura adoptada por la Casa Rosada sigue la misma línea que la de Donald Trump en Estados Unidos. Washington abandonó el Consejo a comienzos de este año y poco después lo hizo Israel. En ese momento, el primer ministro Benjamin Netanyahu justificó la salida al acusar al organismo de “difundir antisemitismo”.

El Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 países que son elegidos de manera individual por los 193 Estados que conforman la Asamblea General de la ONU. Cada año se renueva un tercio de los escaños y los mandatos duran tres años, con la posibilidad de una sola reelección consecutiva.