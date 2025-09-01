Fuerte crítica de Maximiliano Ferraro: "El Gobierno calla periodistas en lugar de dar explicaciones"

“Democracia es libertad de prensa y expresión”, sostuvo Ferraro, quien denunció censura y criticó al Gobierno de Javier Milei por buscar silenciar periodistas.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó duramente la decisión judicial que prohíbe la difusión de los audios vinculados a Karina Milei. Lo hizo a través de una publicación en su perfil de X, donde calificó el fallo como “un ataque brutal a la libertad de expresión y un mamarracho jurídico”.

Ferraro sostuvo que la resolución dictada por el juez Maraniello constituye “censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno”. Según denunció, “el juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos ‘por si las dudas’”.

Maximiliano Ferraro también cruzó a Bullrich El legislador también criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por sus declaraciones en torno a la causa. “Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”, ironizó.

Ferraro cuestionó además la figura del magistrado a cargo del fallo: “¿Y quién firma esta censura? Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato en el Consejo de la Magistratura. Este es el juez que decide qué puede o no puede publicar la prensa en Argentina”.

EL FALLO DEL JUEZ MARANIELLO ES UN ATAQUE BRUTAL A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y UN MAMARRACHO JURÍDICO.



Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno. El juez ni siquiera escuchó los audios de… pic.twitter.com/ByJIPs9Y3k — maxi ferraro (@maxiferraro) September 1, 2025