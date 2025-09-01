Presenta:

Maximiliano Ferraro

Fuerte crítica de Maximiliano Ferraro: "El Gobierno calla periodistas en lugar de dar explicaciones"

“Democracia es libertad de prensa y expresión”, sostuvo Ferraro, quien denunció censura y criticó al Gobierno de Javier Milei por buscar silenciar periodistas.

Maximiliano Ferraro apuntó contra el Gobierno.&nbsp;

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó duramente la decisión judicial que prohíbe la difusión de los audios vinculados a Karina Milei. Lo hizo a través de una publicación en su perfil de X, donde calificó el fallo como “un ataque brutal a la libertad de expresión y un mamarracho jurídico”.

Ferraro sostuvo que la resolución dictada por el juez Maraniello constituye “censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno”. Según denunció, “el juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos ‘por si las dudas’”.

Maximiliano Ferraro también cruzó a Bullrich

El legislador también criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por sus declaraciones en torno a la causa. “Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”, ironizó.

Ferraro cuestionó además la figura del magistrado a cargo del fallo: “¿Y quién firma esta censura? Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato en el Consejo de la Magistratura. Este es el juez que decide qué puede o no puede publicar la prensa en Argentina”.

Por último, el diputado advirtió que la actitud del oficialismo busca silenciar a la prensa. “El gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones por las denuncias de corrupción, pero la censura y los aprietes no tapan la mugre, solo la multiplican”, aseguró. Y concluyó: “Democracia es libertad de prensa y expresión. La censura previa la usan los autoritarios o los que tienen miedo a la verdad. En este caso son las dos cosas”.

