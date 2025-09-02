Coacción y amenazas: la denuncia de Marcela Pagano en medio del escándalo de los audios de Karina Milei

En medio del escándalo por la filtración de audios de Karina Milei , Marcela Pagano presentó una denuncia por amenazas anónimas y coacción. La diputada fue a la Justicia tras ser responsabilizada por el propio Gobierno nacional de la difusión de las grabaciones.

El escrito fue a sorteo y recayó en el juzgado federal N° 2 de Sebastián Ramos. Allí, la flamante integrante del bloque Coherencia de la Cámara Baja notificó que recibió mensajes anónimos en su cuenta de Telegram donde la acusaban de filtrar los audios y la amenazaban.

En concreto, Pagano denunció que este domingo 31 de agosto a las 2.30 de la madrugada, recibió una serie de mensajes provenientes del número telefónico +54 11 2754-2094, identificado con el usuario “Delirious-boy”.

El primer mensaje, a las 2:20 horas, decía: “Batman o Superman”. Luego, a las 2:30 le enviaron: “Ojo Marcela” y agregaron: “Sabemos que viene de tu lado”.

“Aclaro que nunca tuve vínculo o contacto previo con el remitente y que las expresiones recibidas, por su tenor intimidante, generan en mí fundado temor respecto de mi seguridad personal, familiar e institucional, en mi carácter de representante legislativa de la Nación”, expresó la diputada.

En esa línea, remarcó que se tratan de amenazas anónimas que buscan generarle temor, e insistió con que el contexto y el contenido de los mensajes “revelan un propósito de condicionar mi libertad de obrar e influir en mi desempeño institucional como diputada nacional, lo cual subsume la conducta en el supuesto de coacciones agravadas”.

Los mensajes intimidantes hacia Pagano surgen en medio de las acusaciones del Gobierno nacional de que la diputada y su pareja Franco Bindi fueron responsables de la filtración de los audios del extitular de la Agencia de Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y de los audios de Karina Milei.